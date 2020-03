Copa América 2020 adiada: qual a nova data do torneio de seleções da América do Sul?

Conmebol decide adiar competição de seleções por conta da pandemia do coronavírus covid-19; mesmo com a mudança de data o formato deve seguir o mesmo

Como era de se esperar, a de 2020 também foi adiada por conta da pandemaia do coronavírus Covid-19. A doença está assolando o mundo e uma competição em termos continentais não tem condições de acontecer neste momento. A decisão foi tomada pelo Conselho da Conmebol a UEFA e confirmada pela entidade em comunicado oficial.

Qual será a nova data da Copa América?

A ideia inicial era qua a Copa América acontecesse entre 12 de junho e 11 de julho deste ano. A data de estreia da competição seria a mesma da Eurocopa de 2020, que também foi adiada por conta do covid-19.

Agora, o torneio de seleções sul-americanas vai acontecer em 2021, entre os dias 11 de junho e 11 de julho.

O formato da competição será o mesmo?

A ideia da Conmebol, entidade organizadora do torneio, é modificar o menos possível a competição. Assim, a intenção é manter e como países sede, além de manter o formato preestabelecido do torneio, com as mesmas seleções participantes, inclusive as convidadas - e Qatar -, e seguir com os mesmos grupos que já foram sorteados.

O está no grupo B, ao lado de Colômbia, , , e Qatar. A estreia dos comandados de Tite estava programada para acontecer diante da Venezuela, o que também deve ser mantido. O outro grupo do torneio conta com Argentina, , Austrália, , e .

Por que a Copa América foi adiada?

O torneio foi adiado para conter o avanço do coronavírus covid-19 no continente sul-americano e no mundo de uma maneira geral. Mesmo que não se encontre na mesma situação da Europa, os casos não param de subir na América do Sul e realizar uma competição continental em tal cenário passa a ser algo insustentável.

"É uma medida extraordinária para uma situação inesperada e, portanto, responde à necessidade fundamental de evitar uma evolução exponencial do vírus", disse o comunicado oficial divulgado pela Conmebol.

Além disso, com todas outras competições sendo adiadas ou paralisadas, o calendário do futebol ficará ainda mais apertado do que de costume. Com isso, passar o torneio de 2020 para 2021 com certeza dará uma folga necessária de datas para que os outros campeonatos possam prosseguir neste ano.

Com os adiamentos da Copa América e da , a próxima competição a ser repensada será o novo mundial de clubes, que seria disputado com 24 equipes de todos os continentes. A estreia aconteceria na , epicentro da crise do covid-19, em 2021.