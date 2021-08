Qual deve ser o novo time de Messi?

Após da saída do Barcelona, as especulações voltaram; PSG, Manchester City e Inter Miami aparecem com força

Poucos minutos após o anúncio da saída de Lionel Messi do Barcelona, as especulações sobre o futuro do craque já começaram a todo o vapor. Como a renovação chegou a ser colocada em dúvida, alguns times já haviam aparecido como possíveis destinos antes e, agora, podem fazer uma proposta, uma vez que a Goal apurou que o argentino já está aberto a ouvir propostas.

Apesar de toda a novela que se deu pela renovação de Messi com o Barcelona, a notícia da saída do craque, confirmada nesta quinta-feira (5) pelo próprio clube, pegou muita gente de surpresa. No entanto, como as coisas no futebol acontecem muito rápido, o futuro do camisa 10 já está sendo discutido pelos torcedores.

Nada oficial surgiu desde a oficialização da saída, mas clubes que já estavam interessados no craque antes podem voltar a pintar no horizonte. Os principais deles são o PSG e o Manchester City, além de uma possível ida à MLS, defendendo o Inter Miami. E a Goal vai explicar o contexto de cada clube nesta corrida pela contratação do seis vezes melhor do mundo.

Paris Saint-Germain

O sonho de muitos torcedores é a ida de Messi para o PSG para que ele volte a formar uma dupla de ataque com Neymar, reeditando parte do trio MSN - que ainda tinha Luis Suárez - que conquistou o mundo em 2015. E o próprio brasileiro demonstrou gostar dessa ideia: "O que mais quero é voltar a jogar com Messi, para desfrutar com ele outra vez. É certo que no próximo ano temos que fazer isso", declarou à ESPN em dezembro de 2020.

Além de Neymar, o PSG tem outros amigos de Messi no elenco, que podem atrair o jogador para o clube, como os argentinos Angel Di Maria e Leandro Paredes, e o treinador Mauricio Pochettino. Outros grandes nomes como Sergio Ramos e Kylian Mbappé podem atrair o camisa 10, que reclamou bastante da falta de competitividade do Barça.

O interesse do PSG chegou a ser confirmado pela Goal, e o próprio diretor do clube, o brasileiro Leonardo, disse que estavam atentos ao que acontecia com o craque. Além disso, em março, o jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sorts, cravou que o clube de Nasser Al-Khelaifi já teria um projeto bem estruturado para oferecer ao seis vezes melhor do mundo, bem como um bom dinheiro reservado para investir em sua chegada.

Manchester City

Um forte concorrente ao PSG é o Manchester City, que tem poder financeiro semelhante e boas condições de atrair o craque. O namoro entre o time inglês e Messi, inclusive, vem de longa data.

Quando o argentino começou a saga de sair do Barcelona, ao final da temporada 2019/20, o City, ainda em agosto, já começou uma movimentação a fim de atraí-lo. Um plano de 10 anos, no qual o craque seria utilizado além das quatro linhas foi montado, segundo o jornal As.

Neste plano, os primeiros anos de contrato deixariam o jogador no Manchester e, depois, caso fosse de seu interesse, ele poderia escolher outro time do City Football Group para encerrar a carreira. E, após a aposentadoria, Messi seria um embaixador da marca.

Outro trunfo na manga do City é Pep Guardiola, que treinou Messi no Barça entre 2008 e 2012. Juntos, conquistaram 14 dos 19 títulos que disputaram, incluindo duas vezes a Liga dos Campeões, duas vezes o Mundial de Clubes e três vezes o Campeonato Espanhol.

Um empecilho, porém, é que o clube acabou de acertar a contratação de Jack Grealish, anunciado oficialmente justamente nesta quinta-feira (5). O alto valor do acordo com o ex-Astom Villa pode complicar uma investida em Messi.

Inter Miami

O clube gerido por David Beckham também esteve interessado em contar com Messi em seu elenco. Desde que estava montando o time que disputa a MLS, o ex-jogador já planeja levar o argentino e Cristiano Ronaldo para defender as cores.

O próprio Messi já falou que teria interesse em jogar na MLS em algum momento. "Sempre disse que tenho a impressão de que gostaria de desfrutar da experiência de viver nos Estados Unidos, de viver nessa liga e dessa vida, mas se isso vai acontecer ou não, eu não sei", disse o argentino ao La Sexta.

E, apesar de muitos ainda torcerem o nariz para o futebol estadunidense, a MLS e o Inter Miami poderiam oferecer algumas regalias a Messi que outros clubes e ligas não conseguem.

Outros possíveis destinos

No auge das dúvidas sobre o futuro de Messi no Barça, o argentino alimentou especulações de uma transferência ao comprar uma cobertura em Milão, em meio a rumores do interesse da Internazionale, atual campeã italiana.

Ainda nas questões financeiras, rivais do City na Premier League, como Chelsea e Manchester United, também teriam condições de entrar na briga para contar com o craque.

Mas enquanto nada é definido, alguns clubes brasileiros estão sonhando com a contratação do seis vezes melhor do mundo através de memes nas redes sociais.