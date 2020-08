Messi na Inter de Milão? Por que o sonho antigo sempre reaparece

Italianos tentam a contratação do craque do Barcelona desde 2008 e indícios sugerem, agora, que plano tem algo a mais de concreto

Lionel Messi na : o assunto vem tomando algumas manchetes nos últimos tempos, ainda mais com a relação fragilizada do camisa 10 com o Barcelona e, cada vez mais, sinais aparecem para que os torcedores do clube italiano sonhem com o craque.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

A última notícia que veio para aquecer as especulações foi dada pela La Gazzetta dello Sport. O argentino teria comprado uma cobertura em Milão, em um bairro nobre, em frente à sede da Inter. Além disso, o pai do jogador, Jorge Messi, fez alguns investimentos nos arredores da cidade nos últimos tempos.

Mais times

Mas não é de hoje que a inter sonha em ver Messi com a camisa preta e azul. Ao longo dos anos, em diversos momentos, o assunto foi vez e outra tratado por pessoas ligadas ao clube. Em 2008, segundo o ex-diretor Marco Branca, o time italiano tentou tirar o então novato Messi do Barcelona: "o aspecto econômico nem sempre vem em primeiro lugar", disse o dirigente.

Em 2017, o piloto italiano Valentino Rossi brincou sobre a ida do craque ao seu time do coração. À época, assim como hoje, o futuro de Messi no estava sendo discutido pela imprensa. Perguntado sobre a possibilidade de o argentino vestir a camisa da Inter, respondeu: "Messi não renovou? Isso é porque ele vem para a Inter de Milão".

O próprio motociclista completou, colocando os pés de volta no chão: "Claro que gostaria que viesse, mas é difícil. Seria bonito que Messi jogasse toda a sua carreira pelo Barcelona".

Mais tarde, já em 2018, quando Cristiano Ronaldo chegou à , Marco Tronchetti Provera, diretor executivo do principal patrocinador da Inter, em entrevista a uma rádio italiana, sonhou com a ida do argentino para o time de Milão. "Cristiano Ronaldo é muito bom para o futebol italiano e espero que a Suning [empresa que é proprietária da Inter], se o fair-play financeiro assim o permitir, tire um coelho da cartola: Messi", colocou o empresário, que disse, ainda, que a ida do argentino seria benéfica para todos os times da .

Agora, com a relação tensa entre o Barça e o atacante, a Inter voltou a sonhar com a transferência. O ex-presidente Massimo Moratti - que já chegou a dizer que o atacante não deixaria o time culé - também classificou o sonho como "não proibido", apesar de difícil.

A Suning, segundo La Gazzetta dello Sport, tem um plano para seduzir Messi que envolve cerca de € 260 milhões (em torno de R$ 1,5 bilhão), entre valores de transferência e potenciais vencimentos.

Mais artigos abaixo

Assim, depois de quase 20 anos defendendo as cores do Barcelona, Lionel Messi vê sua permanência na Catalunha cada vez mais remote, apesar de ser cada vez mais fundamental para uma equipe que ainda busca repetir os anos recentes de Neymar, Luis Suárez, Xavi e Andrés Iniesta.

Por enquanto, o argentino continua no Barça e, nesta sexta-feira (14), às 16h (de Brasília), tem um compromisso pelas quartas de final da Liga dos Campeões, contra o de Munique, em Lisboa. Quatro vezes campeão europeu, Messi ainda pode igualar o rival Cristiano Ronaldo, já eliminado com a Juventus na fase anterior do torneio.