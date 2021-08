Messi no Manchester City? Guardiola responde sobre interesse no argentino

O ex-treinador do Barcelona está fortemente ligado ao superastro argentino há algum tempo, que agora está sem time depois de deixar o Camp Nou

O técnico Pep Guardiola, do Manchester City, foi questionado sobre o suposto interesse do time inglês em Lionel Messi, agora que a grande estrela do futebol mundial não renovou seu contrato com o Barcelona. O City surge como um dos possíveis caminhos para o jogador.

As discussões sobre a renovação de contrato de Messi com o Barcelona foram interrompidas, a equipe enfrenta dificuldades financeiras e não poderia inscrever o jogador devido aos termos financeiros da La Liga.

Agora uma corrida para contratar o craque está começando: Paris Saint-Germain, Inter de Milão, Juventus demonstraram interesse no jogador, mas o City, que acaba de fazer um alto investimento com a contratação de Jack Grealish, não planeja entrar nessa batalha.

Guardiola passou quatro anos memoráveis trabalhando com Messi no Barcelona entre 2008 e 2012, o treinador respondeu sobre essa especulação dizendo que não esperava que Messi saíria do Barcelona: "Gastamos 40 milhões de libras em Jack Grealish. Pagamos 100 milhões de libras e arrecadamos 60 milhões de libras."

"No momento, não está nos nossos planos. Gastamos milhões de libras em (Jack) Grealish. E ele vai usar o número 10. E achávamos que Leo (Lionel Messi) ficaria no Barça, então agora ele não está em nossos pensamentos."

O Barça esperava colocar a renovação em vigor, com o presidente do clube, Joan Laporta, acertando os últimos detalhes dos novos termos, mas nenhuma papelada foi assinada pelas questões salariais e um período recorde de Messi no Camp Nou chegou ao fim.

Um dos maiores jogadores de todos os tempos fez até um esforço para sair do Barcelona ainda em 2020, o que gerou rumores do interesse do City, mas agora com o fim do contrato com o Barça, isso alimentou ainda mais as especulações.

Guardiola acrescentou sobre o melhor jogador com quem teve o prazer de trabalhar: "Parece que terminou bem no que diz respeito à continuação do Barcelona. Foi uma surpresa para todos - inclusive para mim."

“O presidente foi claro hoje. Não falei com o jogador nem com o presidente, então não sei o que aconteceu, mas como torcedor do clube adoraria que ele terminasse lá, mas hoje o clube precisa ser sustentável e o que aconteceu no ano passado não foi nada bom."

“Como torcedor, tenho uma gratidão incrível pelo jogador mais extraordinário que já vi em minha vida, pelos títulos que ele ajudou a (vencer) o Barcelona, ​​por me ajudar pessoalmente a ir para Munique e depois para a Inglaterra."

“Ele não será esquecido. Espero que um dia possamos dizer o melhor de sempre, porque ele merece. Se o presidente Laporta chegar nesta situação, ele precisou fazer isso, infelizmente porque alguém antes não se saiu bem."

Maior jogador da história do Barcelona, Lionel Messi disputou 778 jogos oficiais pelo clube e marcou incríveis 672 gols (além das outras centenas de assistências). No total, levantou 35 taças – incluindo quatro Champions League, 10 La Ligas e sete Copas do Rei.