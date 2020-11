Manchester City prepara plano de 10 anos para Messi, diz jornal

Craque argentino poderá se tornar um embaixador do clube e se aposentar em outro time do grupo que administra os Citizens

Já na reta final de sua carreira, Leo Messi deve ter poucos anos restantes no topo do futebol mundial. O sabe disso, mas o plano de contratar o craque argentino vai muito além dos resultados dentro de campo. A possível contratação do argentino seria um plano de negócio bem mais profundo.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A ideia do City, como informou o jornal AS, é contar com Messi por pelo menos 10 anos. Para isso, e antes de tudo, o time inglês deverá convencer o argentino a deixar o . Insatisfeito desde o fim da temporada passada, quando tentou deixar o clube, o camisa 10 do Barça pode assinar um pré-contrato já a partir de janeiro.

Mais times

Ao que parece, a oferta não será somente do Manchester City, mas do City Football Group (CFG), conglomerado que aglutina várias filiais ao redor do mundo, com a intenção de se tornar uma Disney do futebol. Contratar Messi seria algo revolucionário para a marca, que nunca teve um jogador com tamanho alcance mundial.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Caso Messi feche com os Citizens, ele deverá passar os primeiros como jogador do Manchester City, onde reencontrará Pep Guardiola - que renovou por mais dois anos com o time inglês. Caso queira, Messi poderá encerrar a carreira em qualquer outro clube do CFG, ele terá essa oportunidade.

Mais artigos abaixo

São diversas escolhas que Messi poderia escolher. Nos , poderia atuar no , como fez Frank Lampard. Na Ásia, teria a chance de atuar no para defender o Yokohama F. Marinos. Até a seria uma opção, com o Melbourne City.

Assim que decidir se aposentar em definitivo dos gramados, Messi não deixaria o CFG imediatamente. O plano é que o argentino atue como embaixador da marca ao redor do mundo e com o Manchester City aproveitando da imagem do seis vezes mehor do mundo para se firmar de vez na elite do futebol.