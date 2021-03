Beckham quer Messi e Cristiano Ronaldo em seu time nos EUA

Ex-jogador quer levar grandes jogadores para o Inter Miami e os dois maiores craques desta geração estão na lista de desejos do inglês

Assim como boa parte dos fãs de futebol, David Beckham também gostaria de ver Leo Messi e Cristiano Ronaldo defendendo as cores de seu time. A vantagem do inglês é que ele é dono do Inter Miami, time da MLS, e pode realizar este desejo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O ex-jogador revelou que os dois grandes craques da atual geração estão em sua lista de possíveis contratações para o futuro. Beckham quer ver sua franquia nos Estados Unidos crescer cada vez mais e, em um evento com torcedores, revelou o que pensa sobre assinar com Messi ou Cristiano Ronaldo.

"Sem dúvida alguma é este o perfil de jogador que aspiramos trazer ao clube. Acho que a torcida iria gostar muito. Mas, como donos, queremos jogadores que estejam motivados, que queiram vencer. Esta é nossa prioridade", disse o inglês.

On this day a dream became reality.



Go All-Access with David Beckham during our historic first match against @LAFC in 2020. pic.twitter.com/EMM5kWNIu2 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 2, 2021

Com a cidade de Miami como grande atrativo, não é difícil convencer jogadores renomados a se mudarem para a Flórida. Blaise Matuidi e Gonzalo Higuaín são dois exemplos de jogadores que trocaram a Europa pelo time de Beckham.

"Com Blaise e Gonzalo, estes são jogadores que sentimos que contribuem para o brilho e o glamour do que é o clube. Daqui para a frente, também queremos trazer outros jogadores, se tivermos a oportunidade de trazer alguns grandes nomes, obviamente você pensa em Leo e Cristiano".

Is Pink the new Black or Black the new Pink ? 🤪 #GiveItAll pic.twitter.com/0qQ11F5PFy — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) February 27, 2021

Antes mesmo da estreia do Inter Miami na MLS, em 2020, Beckham já falava em contratar Messi ou Cristiano Ronaldo se tivesse a oportunidade.

Mais artigos abaixo

Os dois craques, inclusive, já se mostraram abertos a trocar a Europa pelos Estados Unidos. Messi comentou sobre essa possibilidade em entrevista ao La Sexta, em dezembro de 2020. Vale destacar também que o Manchester City, time interessado no argentino, pode oferecer a chance de Messi atuar na MLS, mas atuando pelo NYCFC.

Já o português planeja não apenas jogar na MLS mas ir além no estrelato americano. Cristiano Ronaldo teria planos para ser ator em Hollywood.