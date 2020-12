Messi na MLS: por que ida ao futebol dos EUA faria sentido para o craque do Barcelona

A mudança envolveria muito trabalho, mas são muitos os motivos pelos quais o argentino poderia jogar nos Estados Unidos

Não é incomum ouvir de grandes jogadores sobre um possível futuro na , seja por qual for o motivo - legítimo interesse ou como forma de conseguir contratos melhores. Incomum foi ouvir isso de Lionel Messi.

Depois de bastante tempo de silêncio, o argentino deu uma entrevista ao La Sexta e, entre as revelações feitas por ele, o assunto MLS foi tratado pela primeira vez. Em nenhum outro momento ele havia mencionado a liga americana antes.

"Sempre disse que tenho a impressão de que gostaria de desfrutar da experiência de viver nos , de viver nessa liga e essa vida, mas se isso vai acontecer ou não, eu não sei", disse o argentino.

E uma simples resposta de Messi pode abrir portas inimagináveis, inclusive para o próprio futebol dos Estados Unidos.

A realidade segue sendo que o argentino tem um futuro incerto no . Desde a sua tentativa de deixar o clube ao final da temporada 2019-20, Messi parece outro em campo e, além disso, não fez muito que sinalizasse uma extensão em seu contrato, que se encerra ao final da atual temporada.

As especulações sobre o futuro do camisa 10 já começaram, e Manchester City e PSG aparecem como favoritos, ao lado da . E o que parece chamar mais a atenção de Messi é a estabilidade, e até um projeto vencedor.

A MLS, de várias maneiras, pode oferecer ambos. Então, a liga pode fazer isso? Como um clube da MLS pode realmente convencer Messi de que a transferência para os Estados Unidos é uma opção viável?

Em primeiro lugar os Estados Unidos podem oferecer a Messi um anonimato relativo, uma vez que é um país acostumado a ser casa de famosos das mais diversas áreas e magnitudes. Alguns importantes jogadores que passaram pela MLS ao longo dos anos ressaltaram, justamente, a liberdade que o país lhes oferece, entre eles Wayne Rooney, Steven Gerrard e Thierry Henry.

A MLS também pode oferecer a ele uma oportunidade esportiva única, uma chance de promover seu legado, assim como fez Pelé no New York Cosmos. E esta pode ser a cartada final no objetivo de Messi de se tornar o melhor de todos os tempos.

E, no final das contas, a MLS pode lhe oferecer dinheiro, muito dinheiro, seja adiantado ou na forma de algum tipo de participação acionária, como a oferecida a David Beckham anos atrás. Messi falou de seu desejo de trabalhar no Barcelona quando se aposentar, mas ter negócios nos Estados Unidos certamente não faria mal.

Outro ponto que pode ajudar nesta mudança, conforme trouxe Taylor Twellman, da ESPN, é a parceria de Messi e da MLS com a Adidas. Cada vez mais as marcas têm influência no mercado de transferências e, para a marca, seria bastante interessante e lucrativo ter o argentino por lá. Mas teria que ser uma via de mão dupla, na qual a empresa ajudaria na ida do craque à liga.

No entanto, mesmo com apoio, não são muitos os clubes da MLS que poderiam contratar Messi. É difícil imaginar que o argentino trocou o Barcelona e o futebol europeu para jogar em times menores da liga dos Estados Unidos, como , Cincinnati ou Vancouver.

Neste cenário, quem parece mais propenso a ter Messi é o , um dos "irmão" do Manchester City pelo mundo. E isso se deve muito à crescente influência da City Football Group no mundo do futebol.

Um dos caminhos, segundo a ESPN, seria Messi passar um tempo no , sendo treinado por Guardiola - um nome muito admirado pelo argentino, que o elegeu como um dos melhores com quem já trabalhou. E, depois, para encerrar a carreira, ele completaria a transferência para o NYCFC.

Outros dois clubes que também podem ser atrativos para Messi são o LA Galaxy e o . Localização e planos ambiciosos dos gestores podem chamar bastante a atenção do argentino. O Inter de Miami, de David Beckham, além destes mesmos pontos, pode usar a influência de seu dono para ter o camisa 10.

, e o também mostraram muita ambição nos últimos anos e, embora não tenham a atração cultural dos mencionados acima, não seria muito surpreendente ver qualquer um deles tentando a contratação de Messi.

As possibilidades, neste momento, parecem infinitas, tal é a porta que Messi abriu com uma resposta rápida de entrevista, uma resposta de muitas citações dignas de notícia da estrela de Barcelona.

O futuro de Messi permanece extremamente incerto, e qualquer mudança para a MLS ainda exigiria mais do que qualquer transferência que esta liga já tenha visto. Mas, por outro lado, nunca pareceu mais viável do que agora. O que antes era aparentemente uma impossibilidade agora parece um pouco possível.

Messi vem conjurando o impossível há anos. Por que parar agora?