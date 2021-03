PSG está atento à Messi, mas renovações de Neymar e Mbappé são prioridades

Diretor esportivo do clube francês, Leonardo falou sobre as especulações envolvendo o Paris Saint-Germain

O Paris Saint-Germain eliminou o Barcelona nas oitavas de final da Champions League, e não passaram nem 24h do empate por 1 a 1 no Parque dos Príncipes que Lionel Messi passou a ser assunto para o PSG. É que o craque argentino, cujo contrato com os catalães se encerra no fim desta temporada, pode ter feito sua despedida europeia pelos blaugranas e os parisienses vem aparecendo como um dos principais interessados em sua contratação.

Em entrevista à RMC Sport, o brasileiro Leonardo, diretor esportivo do PSG, falou sobre a situação: “Agora nós estamos concentrados em nossos jogos, estamos em março, é um momento decisivo para os resultados da temporada. Não tempos nada de nada em relação ao futuro, a não ser renovar com os jogadores que já temos. Não tem nada planejado além disso, nada sobre contratar novos jogadores. Nós também estamos obrigados a medir quais serão os resultados econômicos desta temporada. Estamos atentos, mas não há nada”, afirmou.

Quando falou sobre renovar com os jogadores que já estão no PSG, Leonardo se referia principalmente a Neymar e Mbappé, as estrelas da companhia. O craque brasileiro já indicou o desejo de permanecer na capital francesa, mas nada foi assinado até este momento.

“Já sabem nossa intenção. Falamos com eles, vamos tentar chegar a um acordo o mais cedo possível. Estamos conversando, avançando, vamos ver o que acontece. Vamos chegar em um momento em que vamos precisar de uma decisão, ter uma ideia de qual é a decisão de cada um. É importante ser claro. Hoje o Mbappé tem contrato com o PSG até 30 de junho de 2022”, completou.

Além de Messi, Leonardo também foi perguntado sobre a possibilidade de o PSG contratar Cristiano Ronaldo. Neste caso, contudo, o dirigente não conseguiu passar nenhuma informação além da satisfação em ver o seu clube estar sempre ligado a grandes nomes do esporte.

“O que nos deixa feliz é que o PSG sempre está em todas as frentes. Está bem. O mercado de transferências é muito fluido, existe movimento. O PSG é um clube muito desejado no geral. Todos os grandes jogadores são especulados no PSG. É preciso valorizar isso. Nós sempre estamos em condições de conversarmos com os grandes jogadores que queiram vir, mas não estamos em negociações com nenhum novo jogador”, concluiu.