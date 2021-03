Messi no PSG? O que se sabe sobre o interesse francês no astro do Barcelona?

Messi pode de fato se juntar a Neymar e Mbappé na próxima temporada? Confira o que realmente existe sobre o interesse do Paris no argentino

Desde que Lionel Messi manifestou seu desejo de deixar o Barcelona na temporada passada, os rumores sobre uma possível transferência do argentino ficam cada vez maiores, à medida que seu contrato com o clube catalão se aproxima do fim. E o nome mais comentado do momento é o PSG, de Neymar, Mbappé, Di Maria e Mauricio Pochettino. Mas o que realmente se sabe sobre o interesse francês no seis vezes melhor do mundo?

Os boatos sobre uma possível transferência de Messi ao PSG ganharam força após uma declaração de Neymar, afirmando que ele e o argentino, seu amigo pessoal, gostariam de jogar juntos novamente a partir da próxima temporada.

Então, por ironia do destino, o ‘extraterrestre’ do futebol ficou frente a frente com o Paris nas oitavas de final da Liga dos Campeões. E mesmo sem Neymar, lesionado, o que se viu foi um verdadeiro passeio do Paris, e nem os dois gols de Messi puderam evitar a eliminação catalã.

Foto: Getty Images

Contudo, a situação ainda deve demorar um pouco para ganhar um desfecho. Segundo informações da Goal Espanha, apesar do interesse do PSG, que realmente existe, ainda não houve nenhum contato ou proposta por parte dos franceses. Assim, é importante ressaltar que, até o momento, não há nenhuma negociação concreta em andamento.

Ainda de acordo com o que foi apurado pela Goal Espanha, Messi sabe do interesse do Paris, mas só tomará sua decisão ao final da temporada. O camisa 10 ainda procura saber qual será o projeto do novo presidente do Barcelona, Joan Laporta, para o futuro do clube. Mesmo assim, o argentino ainda não está convencido de que ficar na Catalunha é a melhor opção, bem como ainda não tomou nenhuma decisão quanto a seu possível novo destino.

Então, nesta sexta-feira (12), dois dias depois da eliminação do Barça na Champions League, o jornalista Marcelo Bechler, da TNT Sorts, cravou que o clube de Nasser Al-Khelaifi já tem um projeto bem estruturado para oferecer ao seis vezes melhor do mundo, bem como um bom dinheiro reservado para investir em sua chegada.

"A última vez como rival". Assim, um dos jogadores do PSG falou depois de eliminar o Barcelona. 🔥👀 A informação exclusiva do nosso @marcelobechler é de que o PSG já separou dinheiro e tem um projeto estruturado para trazer o craque. O que você faria se fosse Messi? #PSG #Messi pic.twitter.com/79qhtZ3j7S — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) March 12, 2021

Ciente e cansado de todos os rumores que existem sobre seu futuro, Messi espera terminar a temporada com o Barcelona da melhor forma possível para então tomar uma decisão com mais calma sobre suas próximas temporadas.

Enquanto isso, Leonardo, diretor esportivo do PSG, afirmou que o clube francês está atento ao que se passa com o seis vezes melhor do mundo, enquanto trabalha para garantir a permanência de seu trio de ataque, formado por Neymar, Mbappé e Di Maria.

Por enquanto, apenas uma coisa é certa: que os noticiários de Paris, da Catalunha e do mundo do futebol ficarão cada vez mais agitados com o futuro de um dos melhores jogadores da história.