OFICIAL: Messi não renova e deixa o Barcelona

O clube informou que o argentino não seguirá no Camp Nou a partir desta temporada por conta de obstáculos econômicos

Se encerra uma era. O Barcelona confirmou que Lionel Messi não vai renovar seu contrato como era esperado. O clube publicou uma nota oficial nesta quinta-feira (5) informando a não assinatura do novo vínculo, por conta das normas da La Liga.

Leo Messi não seguirá no FC Barcelona. Apesar do acordo entre ambas as partes, o contrato não poderá ser formalizado devido a obstáculos econômicos e estruturais. O Barça agradece Messi de coração por tudo o que deu ao clube e lhe deseja o melhor para o futuro. pic.twitter.com/ix6Fn2VEti — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) August 5, 2021

As expectativas eram grandes para que nesta quinta-feira (5) a situação do contrato de Messi com o Barcelona, que se encerrou no último dia 30 de junho, fosse resolvida. Mas não da forma como aconteceu, encerrando de vez o vínculo entre o jogador e clube.

Tudo indicava que o final da grande novela do contrato de Messi acabaria com um final feliz. Informações recentes eram de que o argentino havia aceitado diminuir seu salário em 50%, conforme apurado pela Goal, para se encaixar nas normas da La Liga. Na última hora, porém, novos obstáculos econômicos apareceram.

A novela começou ao final da temporada 2019/20, quando por problemas com o então presidente José Maria Bartomeu, Messi pediu para sair do clube. Com a negativa do Barça, o craque seguiu por mais uma temporada, até o encerramento de seu contrato, sem ter tido pressa alguma para renovar o vínculo, que chegou ao final no último dia de junho.

Neste tempo, algumas reviravoltas apareceram, mas o novo presidente Joan Laporta sempre esteve confiante na renovação de Messi, que também não deu grandes indícios de que deixaria o clube em que atuava há 20 anos.

A grande questão que envolvia a renovação de Messi era a necessidade do Barcelona de reduzir sua folha salarial para encaixar o fair play financeiro da La Liga, que estipulou um teto de gastos para os times. E o presidente Javier Tebas não estava nada disposto a abrir uma exceção para o seis vezes melhor do mundo.

"O Barcelona ultrapassou o limite salarial. Espero que eles consigam manter Messi, mas, para isso, terão de fazer cortes em outro lugar. Não vamos flexibilizar a folha salarial do Barcelona. As regras não vão mudar. Não vamos mudar nenhuma regra para Messi", disse.

Quando o argentino aceitou a redução salarial, o problema, porém parecia resolvido até que, pouco antes do anúncio de que o vínculo não seria oficializado, algumas divergências nas negociações, de ambas as partes, fizeram com que o acerto ficasse suspenso por um tempo. No momento, a informação que foi publicada pelo diário Marca e confirmada pela Goal, era de que, apesar disso, as conversas iam seguir.

Às 14h33 (de Brasília), porém, o clube divulgou a nota oficializando o encerramento das conversas e, consequentemente, da passagem de Messi pelo Barça, que começou ainda na base, em 2000. Segundo a nota oficial, parte do problema foi justamente os obstáaculos econômicos e estruturais da Liga Espanhola, sem se aprofundar no assunto.

Veja a nota oficial do Barcelona:

"Apesar de Barcelona e Lionel Messi terem chegado a um acordo, e a clara intenção das duas partes em assinar um novo contrato no dia de hoje, o mesmo não poderá ser firmado devido a obstáculos econômicos e estruturais (normas da Liga Espanhola).

Diante desta situação, Lionel Messi não continuará ligado ao FC Barcelona. As partes lamentam profundamente que suas intenções não poderão ser cumpridas.

O Barça quer agradecer de todo o coração tudo o que o jogador proporcionou para o crescimento da institução, e deseja a ele o melhor em sua vida pessoal e profissional."