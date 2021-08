Messi fora do Barcelona tem memes até de clubes brasileiros: “oi, sumido”

Corinthians, Cruzeiro e Fluminense foram alguns dos que brincaram com a situação do craque argentino, atualmente sem clube

Lionel Messi não é mais jogador do Barcelona. A notícia que sacudiu o futebol mundial veio à tona nesta quinta-feira (05), e enquanto os torcedores catalães e fãs do argentino ainda pensam no que o futuro a curto prazo lhes reserva, houve quem reagisse com bom-humor à novidade.

Tão cedo veio a notícia de que a parceria entre Messi e Barça não seguirá, fãs de futebol e até mesmo muitos clubes de futebol do Brasil encheram a internet com ‘memes’ sonhando com a possibilidade de contarem com o camisa 10 em suas filas.

Uma aposta óbvia de conteúdo humorístico em meio a toda esta situação seria o Íbis. E o proclamado “Pior time do mundo” não decepcionou. Foram várias postagens feitas pelo Rubro-Negro, inclusive relembrando a proposta de 15 anos de contrato feito para Messi atuar na equipe pernambucana.

Messi ficou balançado, hein?

Acho que o Messi gostou do contrato, né?

Acho que o Messi gostou do contrato, né?

Só falta assinar...

Mas não foi apenas o “pior time do mundo” quem se movimentou nas redes sociais após o divórcio entre Messi e Barcelona. Gigantes do nosso futebol também entraram na brincadeira.

A fórmula foi bastante parecida, independentemente da instituição: o clube encontrou fotos de Lionel Messi em suas instalações, durante visitas muitas vezes feitas quando o meia-atacante estava em ação pela seleção argentina, e brincou com o fato.

O Corinthians mandou um “oi sumido” em suas redes sociais, com uma imagem de Messi segurando uma camisa corintiana personalizada com seu nome.

Cruzeiro e Fluminense, por outro lado, recuperaram imagens do argentino em seus respectivos centros de treinamento.

Messi na Toca 👀



Messi na Toca 👀

Isso além dos memes criados por toda a comunidade fã de futebol na internet. Nesta brincadeira bem-humorada, só não se divertiu quem torce pelo Barcelona.

É DO FOGÃO!



Botafogo acerta contratação do atacante Lionel Messi! ☑️🖊️

É DO FOGÃO!

Botafogo acerta contratação do atacante Lionel Messi! ☑️🖊️

Seja bem-vindo ao Glorioso! Fogo 🔥