Quais títulos o Red Bull Bragantino já conquistou na história?

O clube soma título nas eras pré e pós fusão com a multinacional, e agora vai em busca da primeira conquista internacional

O Red Bull Bragantino se classificou para sua primeira final internacional da história. Em 2021 o time do interior de São Paulo vai disputar o título da Copa Sul-Americana, querendo aumentar sua sala de troféus com o que será sua maior conquista, tanto na era atual, quanto na pré-Red Bull.

Com duas vitórias sobre o Libertad-PAR, o Red Bull Braganti passou pela semifinal da Sul-Americana e vai disputar o título continental contra o vencedor do confronto entre Athletico-PR e Peñarol-URU. Se for campeão da final disputada em jogo único, o Massa Bruta vai conquistar seu décimo título da história, terceiro na era Red Bull - ou 13º e sexto, se considerar as conquistas do Red Bull Brasil, que começou em 2019.

A Goal catalogou todos os títulos do Red Bull Bragantino, antes e depois da fusão com a Red Bull.

Quantos títulos o Bragantino conquistou? (pré-fusão)

Entre 1928 e 2019, período antes da fusão com a empresa Red Bull, o Bragantino, ainda como um time independente - chamado Clube Atlético Bragantino -, conquistou sete títulos, sendo dois nacionais e cinco estaduais.

Campeonato Brasileiro Série B - 1989

Campeonato Brasileiro Série C - 2007

Campeonato Paulista - 1990

Campeonato Paulista A2 - 1965 3 1988

Campeonato Paulista B2 - 1979

Torneio Início - 1991

Quantos títulos o Red Bull Brasil conquistou? (pré-fusão)

Antes de entrar como investidor no Bragantino, a Red Bull montou um time próprio, chamado Red Bull Brasil, sediado em Campinas, interior de São Paulo. O time, fundado em 2007, chegou a conquistar três títulos até a fusão com o Bragantino, em 2019, todos eles de menor expressão e no âmbito estadual.

Campeonato Paulista do Interior - 2019

Campeonato Paulista A3 - 2010

Campeonato Paulista da Segunda Divisão - 2009

Hoje em dia, esta equipe é tida como um time B do Red Bull Bragantino, utilizando o elenco sub-23 do clube.

Quantos títulos o Red Bull Bragantino conquistou? (pós-fusão)

Depois de períodos de dificuldade, quando começou a se restabelecer, visando melhorias esportivas e estruturais, em março de 2019 o Bragantino anunciou uma parceria com o Red Bull Brasil, querendo a vaga na Série do Campeonato Brasileiro, além de uma reforma no Estádio Nabi Abi Chedid.

Ainda na parceria, em 2019, o time conquistou mais um título da Série B do Brasileirão e, com isso, confirmou o acesso à elite, como estava planejando. Com isso, no ano seguinte, a parceria foi completada e, em 1º de janeiro, o clube passou a se chamar Red Bull Bragantino.

Nesta nova era, desde 2019, com maior investimento e um time reforçado, qua ganhou maior expressão nacional, foram mais dois títulos para o clube, que agora vai disputar sua primeira final internacional, em busca de uma taça inédita.