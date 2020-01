RB Bragantino: mudança de escudo, patrocínio e mais; entenda a parceria

Clube divulga mudanças para 2020 e promete ser uma das "sensações" da temporada

Ano novo, vida nova. Esse lema vale literalmente no , que anunciou neste 1 de janeiro o seu novo escudo e o nome que passará a usar a partir de 2020.

Agora, o Red Bull Bragantino tem escudo semelhante ao dos outros times que são geridos pela empresa de energético, como o Red Bull Salzburg e o Red Bull Leipzig.



(Foto: Divulgação RB Bragantino)

Entenda como funciona a parceria:

Em abril de 2019 foi firmada a fusão entre Bragantino e Red Bull, que passou a assumir integralmente o departamento de futebol da equipe, arcando com os custos estruturais e do elenco. Os jogadores utilizados na foram uma mistura dos atletas do Bragantino e do Red Bull

Além disso, a fornecedora esportiva do RB Bragantino passou a ser a Nike, que já era a parceira do . No entanto, o que não mudou foi o nome do estádio do clube, que segue Nabi Abi Chedid, bem como o apelido de "Massa Bruta".

Agora em 2020, como anunciado anteriormente, o Red Bull Bragantino lançou o seu novo escudo. O clube também pretende ser a "sensação do ano" no futebol brasileiro. Isso porque a instituição informou recentemente que o orçamento aproximado para a temporada será de R$ 200 milhões para contratações de reforços.

O RB Bragantino já anunciou as contratações de Alerrandro, ex- , e do zagueiro equatoriano Léo Realpe, que estava no Independiente Del Valle, gastando R$ 17,67 milhões do valor total, algo em torno de 8,84%.

O clube do interior paulista também procura por um treinador após a saída de Antônio Carlos Zago, e segue de olho no mercado em busca de outras contratações.

Em 2020, o Red Bull Bragantino disputará o , o Campeonato Brasileiro e a .