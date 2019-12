Quanto o Red Bull Bragantino já gastou em reforços para 2020?

Equipe prefere manter cautela a respeito das futuras contratações para a próxima temporada

O Red Bull promete ser uma das principais surpresas da temporada 2020 em termos de contratações. Recentemente o clube informou que o orçamento aproximado para o próximo ano será de R$ 200 milhões e, até agora, gastou R$ 17,67 milhões do valor total, algo em torno de 8,84%.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Leo Realpe, ex- , do , e Alerrandro, ex- , foram as primeiras contratações para 2020. A equipe gastou três milhões de euros (cerca de R$ 13,59 milhões) no início de dezembro para comprar Alerrandro. O Atlético-MG receberá o valor em duas parcelas de 1,5 milhão de euros cada.

Mais artigos abaixo

O segundo reforço para 2020 foi o zagueiro Leo Realpe. O jogador foi contratado do Independiente del Valle, do Equador, por um milhão de dólares (cerca de R$ 4,08 milhões). O pagamento foi feito à vista.

O RB Bragantino cogita novos nomes para a temporada 2020. Campeão da 2019, o clube deverá gastar além dos atuais números pagos pela dupla de atletas para reforçar o elenco, tendo como principal objetivo a vaga para a Libertadores 2021.