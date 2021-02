Quais times nunca foram rebaixados no futebol mundial?

Confira as equipes que nunca caíram para a segunda divisão em suas ligas nacionais

O rebaixamento da primeira para a segunda divisão é um dos momentos mais trágicos da história de qualquer clube. Sejam gigantes que vinham definhando a várias temporadas e finalmente caíram ou times que, do nada, se desmontaram e acabaram na segundona, as crônicas de um rebaixamento sempre são compostas por muito choro e sofrimento.

A não ser, é claro, que seu time seja um daqueles que nunca foi rebaixado. São poucas as torcidas que nunca sofreram com a queda para uma divisão inferior. Por mais que time grande caia sim, pode ter certeza: um dos maiores orgulhos de várias equipes ao redor do planeta são as inúmeras temporadas consecutivas na elite.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Assim, a Goal listou as equipes que nunca foram rebaixadas nas principais ligas do futebol mundial. Confira:

Quem nunca caiu no Brasileirão?

Time Primeiro ano na elite Participações consecutivas Santos 1959 41 Flamengo 1964 53 São Paulo 1967 41

Entre todas as equipes que já participaram do Brasileirão e estão hoje na primeira divisão, só três nunca foram rebaixadas: Santos, Flamengo e São Paulo.

Enquanto o Rubro-Negro participou de todas as edições da competição desde 1969, os paulistas fizeram parte do grupo de equipes que não jogou a competição em 1980, porém, por desavenças dos clubes do estado com a CBD, então organizadora do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes, porém, não foram rebaixadas na ocasião.

Por quase dez anos, entre os rebaixamentos de Corinthians, em 2007, e Vasco da Gama, em 2008, Internacional e Cruzeiro também fizeram parte do grupo das equipes que nunca haviam caído para a Série B. O Colorado e a Raposa, porém, deram adeus a tal grupo nos últimos anos.

Outros clubes, porém, se notabilizam por outro lado: estão entre os que mais foram rebaixados.

Quem nunca caiu no Campeonato Alemão?

Time Primeiro ano na elite Participações consecutivas Hoffenheim 2008-09 13 RB Leipzig 2016-17 5 Union Berlin 2019-20 2

Desde o início do Campeonato Alemão, apenas três equipes nunca foram rebaixadas após chegarem à primeira divisão: o Hoffenheim, o RB Leipzig e o Union Berlin. Enquanto as duas primeiras receberam investimentos maiores desde a virada do século, o Union tem uma grande história no futebol da Alemanha Oriental, mas, desde a unificação, só alcançou a elite em 2019-20.

Se considerarmos como marco a criação da Bundesliga, outras equipes também nunca caíram. São elas:

Time Primeiro ano na Bundesliga Participações consecutivas Bayern de Munique 1965-66 56 Bayer Leverkusen 1979-80 42 Wolfsburg 1997-98 24 Hoffenheim 2008-09 13 Augsburg 2010-11 10 RB Leipzig 2016-17 5 Union Berlin 2019-20 2

Bayern de Munique, Leverkusen, Wolfsburg e Augsburg todos já haviam sido rebaixados durante a disputa da Oberliga, antecessora da Bundesliga, mas nunca caíram desde que alcançaram a elite no atual formato do Campeonato Alemão.

Nenhuma equipe, porém, passou todas as edições da Bundesliga na elite da competição. O Werder Bremen, com 57 participações de 58 possíveis, é o líder, mas caiu em 1979-80. Até 2018-19, o Hamburgo era a única equipe que estava, sem ser rebaixado, na primeira divisão desde sua fundação, em 1963-64. O time, porém, foi rebaixado e já está em sua segunda temporada na 2. Bundesliga.

O relógio parou. Pela primeira vez, Hamburgo é rebaixado da Bundesliga https://t.co/1Gvf8MA0Rk — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) May 12, 2018

Quem nunca caiu no Campeonato Argentino?

Time Primeiro ano na elite Participações consecutivas Boca Juniors 1913 109 Defensa y Justicia 2014 8 Patronato 2016 6 Central Córdoba 2019-20 2

Desde 1913 na elite do futebol argentino, o Boca Juniors é uma das equipes que carrega a mais tempo a fama de nunca ter sido rebaixada. São mais de 100 anos em que o time de Buenos Aires não sabe o que é ficar entre os últimos colocados no campeonato nacional.

Enquanto o Defensa y Justicia chegou à primeira divisão apenas em 2014 e já tem oito temporadas consecutivas na elite - com direito a título da Copa Sul-Americana com Hernán Crespo -, Patronato e Central Córdoba tem história maior nos campeonatos organizados pela AFA, mas sem oficialmente serem rebaixados.

¡Defensa y Justicia festeja la Sudamericana en Varela con su gente! 🔰🏆 pic.twitter.com/59WWa2HTeS — Diario Olé (@DiarioOle) January 24, 2021

Durante os anos 60, 70 e 80, o Camepeonato Argentino esteve dividido entre duas ligas: o Campeonato Metropolitano e o Torneo Nacional. Enquanto a primeira era uma liga convencional, disputada anualmente, com os últimos colocados sendo rebaixados no final do ano, a segunda era um torneio diferente, em que as equipes participantes do Metropolitano - as mais tradicionais do país - se juntavam aos vencedores de ligas regionais, do interior do país, que não eram diretamente afiliadas a AFA.

Neste modelo, tanto o Patronato, que disputou a competição em 1978, quanto o Central Córdoba, representante de sua região em 1967 - quando se tornou o primeiro clube do interior a vencer uma das equipes tradicionais do país, com sua vitória sobre o Boca Juniors - e em 1971, participaram da primeira divisão, mas não foram rebaixados, já que isso não estava no regulamento.

O River Plate, time que mais vezes participou da elite do futebol argentino, caiu no começo da década e interrompeu uma sequência de mais de 100 anos jogando a primeira divisão do país consecutivamente.

Quem nunca caiu no Campeonato Inglês?

Em toda a história do Campeonato Inglês, que já dura mais de 100 anos, nenhum time dos que atualmente estão na elite passou impune: todos, inclusive o tradicional "big six", já foram rebaixados.

O Arsenal é o que está na primeira divisão a mais tempo: os Gunners, ainda com o nome de Woolwich Arsenal, caíram em 1912-13 e logo depois voltaram para ficar. O Liverpool sofreu a queda em 1953-54, antes de passar uma quase uma década nas divisões inferiores até voltar em definitivo, em 1962-63. Em 1973-74, foi a hora do Manchester United ser rebaixado pela última vez, voltando logo no ano seguinte. O Tottenham foi logo depois: em 1976-77. Já Chelsea (1987-88) e Manchester City (2000-01) não estão a tanto tempo na elite.

Enquanto isso, o Everton, clube que mais vezes jogou a primeira divisão inglesa, também caiu pela última vez em 1950-51.

🥇 Liverpool

🥈 Arsenal

🥉 Everton



It's the all-time top-flight table in England since 1889pic.twitter.com/rlmq9asFa7 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 29, 2020

Quando falamos apenas de Premier League, competição que teve seu início em 1992-93, porém, sete equipes que hoje estão na elite nunca foram rebaixadas. São elas:

Time Primeiro ano na Premier League Participações consecutivas Arsenal 1992-93 29 Chelsea 1992-93 29 Everton 1992-93 29 Liverpool 1992-93 29 Manchester United 1992-93 29 Tottenham 1992-93 29 Brighton 2017-18 4

Quem nunca caiu na La Liga?

Time Primeiro ano na La Liga Participações consecutivas Athletic Bilbao 1929-30 90 Barcelona 1929-30 90 Real Madrid 1929-30 90 Eibar 2014-15 7

Na Espanha, apenas três equipes estão na primeira divisão desde a criação da La Liga, em 1929-30: o Athletic Bilbao, principal equipe do País Basco, e Barcelona e Real Madrid, eternos rivais. Todos estão na sua 90º participação na temporada de 2020-21. Já o Eibar chegou à elite pela primeira vez em 2014-15, mas desde então, nunca foi rebaixado.

O Valencia, porém, foi rebaixado apenas uma vez, em 1985-86. Desde que retornou em 1987-88, nunca mais caiu.

Quem nunca caiu na Ligue 1?

Time Primeiro ano na La Liga Participações consecutivas Paris Saint-Germain 1974-75 47

Apenas uma equipe nunca caiu na Ligue 1: o Paris Saint-Germain... de certa forma.

Após alcançar a elite pela primeira vez em 1971-72, o time ficou na 16ª colocação, o suficiente para não ser rebaixado. O time, porém, se dividiu em dois: o Paris FC ficou com a vaga na Ligue 1, enquanto o PSG foi rebaixado para a terceira divisão.

Tecnicamente, então, com seu nome atual de Paris Saint-Germain, o time só alcançou a Ligue 1 pela primeira vez em 1974-75, e desde então, nunca caiu. O time que mais temporadas passou na elite foi o Olympique de Marselha, com 71 participações, mas ele já foi rebaixado em algumas ocasiões. A última delas, em 1993-94, punido pela Uefa após várias irregularidades.

Quem nunca caiu na Serie A italiana?

Time Primeiro ano na elite Participações consecutivas Internazionale 1929-30 89 Sassuolo 2013-14 8 Spezia 2020-21 1

Por mais que três equipes nunca tenham sido rebaixadas na história da Serie A italiana, Sassuolo e Spezia só foram jogar pela primeira vez a competição nesta década. A Inter de Milão, porém, esteve presente em todas as edições da história do campeonato, desde a primeira, em 1929-30.

A Juventus nunca caiu dentro das quatro linhas, mas foi rebaixada como punição pelo esquema Calciopoli, em 2006-07. A Roma também só passou uma temporada longe da elite, sendo rebaixada em 1950-51.

Quem nunca caiu nas outras ligas da América do Sul?

Time País Primeiro ano na elite Participações consecutivas The Strongest Bolívia 1950 48 Oriente Petrolero Bolívia 1964 47 Royal Parí Bolívia 2018 4 Atlético Palmaflor Bolívia 2020 2 Real Tomayapo Bolívia 2021 1 Colo-Colo Chile 1933 90 Atlético Nacional Colômbia 1948 74 Independiente Santa Fe Colômbia 1948 74 Millonarios Colômbia 1948 74 Deportivo Cali Colômbia 1948 71 Once Caldas Colômbia 1948 61 Independiente Medellín Colômbia 1948 50 La Equidad Colômbia 2007 15 Rionegro Águilas Colômbia 2011 11 Patriotas Colômbia 2012 10 Alianza Petrolera Colômbia 2013 9 Jaguares de Córdoba Colômbia 2015 7 Barcelona de Guayaquil Equador 1957 57 Independiente del Valle Equador 2010 12 Guayaquil City Equador 2015 7 Orense Equador 2020 2 Olimpia Paraguai 1906 111 Guaraní Paraguai 1906 110 Cerro Porteño Paraguai 1913 105 Guaireña Paraguai 2020 2 Universitario Peru 1928 93 Sporting Cristal Peru 1956 66 Universidad San Martín Peru 2004 18 Ayacucho Peru 2009 13 Sport Huancayo Peru 2009 13 Cusco Peru 2012 10 Deportiva Cantolao Peru 2017 5 Deportivo Binacional Peru 2018 4 Carlos Stein Peru 2020 2 Nacional Uruguai 1900 116 Peñarol Uruguai 1899 115 Boston River Uruguai 2016 5 Deportivo Táchira Venezuela 1975 47 Mineros de Guayana Venezuela 1983 39 Caracas Venezuela 1985 37 Aragua Venezuela 2005 16 Zamora Venezuela 2006 15 Zulia Venezuela 2008 13 Deportivo La Guaira Venezuela 2009 12 Deportivo Lara Venezuela 2009 12 Academia Puerto Cabello Venezuela 2018 4 Bolívar Venezuela 2019 3 Maracay Venezuela 2020 2 Hermanos Colmenarez Venezuela 2021 1

Devido a instabilidade econômica na maioria dos países da América do Sul, frequentemente temos equipes novas surgindo e já conseguindo vagas na elite do país. A Venezuela é um exemplo: dos 18 participantes da primeira divisão na temporada de 2021, 12 nunca caíram. Desses, só Deportivo Táchira, Mineros de Guayana e Caracas estão a mais de 30 anos consecutivos sem serem rebaixados.

Oposto do que acontece no Chile: no país, apenas o Colo-Colo nunca caiu para a segunda divisão, apesar de ter ficado perto neste ano, em que jogou um playoff do rebaixamento contra a Universidad Concepción. O Unión Española, segunda equipe com mais temporadas na elite, foi rebaixado, porém, em duas oportunidades.

Na Bolívia, os times que nunca caíram também são divididos em duas categorias: The Strongest e Oriente Petrolero estão na elite desde a criação da Liga Profissional, em 1977, e até antes. Royal Pari, Atlético Palmaflor e Real Tomayapo, por outro lado, todos tem menos de cinco temporadas na primeira divisão.

O Bolívar é um caso especial: nunca caiu desde a criação do atual campeonato, mas foi rebaixado na Copa Simon Bolívar, em 1964, torneio que é considerado parte da história do Campeonato Boliviano. Já o Real Potosí nunca caiu com este nome, mas foi rebaixado quando se chamava BAMIN.

Millonarios, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe estiveram em todas as edições da primeira divisão do Campeonato Colombiano, criado em 1948. O Deportivo Cali vem logo atrás, com 71 participações, mas sem ser rebaixado: ficou de fora por três edições por conta de problemas financeiros.

Já o Independiente Medellín precisou se desfiliar da Federação Colombiana por quatro ocasiões, para resolver problemas internos, mas nunca caiu. O Deportes Caldas, fundador da liga colombiana, faliu em 1951, mas deu origem, 10 anos depois, ao Once Caldas, outro que nunca foi rebaixado. La Equidad, Rionegro Águilas, Patriotas, Alianza Petrolera e Jaguares são mais novos, tendo alcaçado a elite da Colômbia pela primeira vez já neste século.

Apenas três equipes permanecem "incaíveis" no futebol equatoriano: o Barcelona de Guayaquil, que só deixou de jogar uma edição do campeonato nacional, por conflitos políticos entre a Federação de Guayas e a liga nacional; o Guayaquil City, que até chegou a cair em 2018, mas foi salvo por uma virada de mesa, e o caçula Orense, indo para sua segunda participação em 2021.

O Emelec, por sua vez, só foi rebaixado uma vez e voltou no ano seguinte, em 1980, enquanto a LDU já caiu várias vezes, a última delas em 2000.

No Peru, novamente podemos dividir os "incaíveis" entre clubes quase centenários e os recém-chegados: enquanto o Universitario e o Sporting Cristal tem mais de 60 temporadas na elite, Universidad San Martín (18), Ayacucho (13), Sport Huancayo (13), Cusco - ex-Real Garcilaso (10), Deportiva Cantolao (5), Binacional (4) e Carlos Stein (2) tem menos de 20. O Alianza Lima, segundo maior campeão do país, já tem mais de 100 temporadas na primeira divisão, mas foi rebaixado duas vezes, e está atualmente na segunda divisão.

Três das equipes mais tradicionais do Paraguai podem dizer a velha máxima "time grande não cai": o Olimpia, o Guaraní e o Cerro Porteño, todos com mais de 100 temporadas na primeira divisão. Libertad e Nacional, os outros dois clubes que compõe o grupo dos cinco maiores do país, não tiveram a mesma sorte. Já o Guaireña, recém-chegado em 2020, também vai para sua segunda temporada na elite.

No Uruguai é a mesma coisa: Peñarol e Nacional, rivais históricos e fantásticos na Libertadores, estão a quase 120 anos jogando ininterruptamente a primeira divisão, por mais que o primeiro tenha participado de uma liga paralela em algumas temporadas. O Boston River, por outro lado, vai para sua quinta temporada na elite.

Quem nunca caiu nas outras ligas da Europa?

Time País Primeiro ano na elite Participações consecutivas Austria Vienna Áustria 1911 109 Rapid Vienna Áustria 1911 109 Wolfsberger Áustria 2012 10 Zulte Waregen Bélgica 2005 15 Dynamo Brest Bielorrússia 1992 31 Neman Grodno Bielorrússia 1992 31 Shakhtyor Soligorsk Bielorrússia 1992 31 BATE Borisov Bielorrússia 1998 24 Levski Sofia Bulgária 1937 84 Ludogorets Bulgária 2011 10 Dinamo Zagreb Croácia 1992 30 Hadjuk Split Croácia 1992 30 Slaven Belupo Croácia 1997 24 Slovan Liberec Chéquia 1993 30 Mladá Boleslav Chéquia 2004 17 Brondby IF Dinamarca 1982 40 Copenhagen Dinamarca 1992 29 Midtjylland Dinamarca 2000 21 Nordsjælland Dinamarca 2002 19 Celtic Escócia 1890 124 Aberdeen Escócia 1905 100 Ruzomberok Eslováquia 1997 24 Celje Eslovênia 1991 30 Flora Estônia 1992 30 Narva Trans Estônia 1992 30 Levadia Estônia 1999 22 Tartu Tammeka Estônia 2005 16 Nomme Kalju Estônia 2008 13 Paide Linnameeskond Estônia 2009 12 IFK Mariehamn Finlândia 2005 16 Dinamo Tbilisi Geórgia 1990 32 Olympiakos Grécia 1959 62 Panathinaikos Grécia 1959 62 PAOK Grécia 1959 62 Asteras Tripolis Grécia 2007 14 Ajax Holanda 1956 65 Feyenoord Holanda 1956 65 PSV Holanda 1956 65 Utrecht Holanda 1956 65 Bohemian Irlanda 1921 101 St. Patrick's Athletic Irlanda 1951 71 Maccabi Tel Aviv Israel 1931 91 Benfica Portugal 1934 87 Porto Portugal 1934 87 Sporting Portugal 1934 87 FCSB Romênia 1947 74 Dinamo Bucareste Romênia 1948 73 Rubin Kazan Rússia 2003 18 Krasnodar Rússia 2011 10 Estrela Vermelha Sérvia 1946 75 Partizan Sérvia 1946 75 Besiktas Turquia 1959 63 Fenerbaçhe Turquia 1959 63 Galatasaray Turquia 1959 63 Trabzonspor Turquia 1974 47 Dínamo de Kiev Ucrânia 1937 83 Vorksla Ucrânia 1996 25

Certas ligas foram fundadas apenas nos anos 90, com a queda da União Soviética, da Iugoslávia e da Tchecoslováquia. Assim, alguns clubes nunca chegaram a cair em suas novas ligas, mas foram rebaixados quando ainda jogavam seus antigos campeonatos nacionais: é o caso de Shakhtar, CSKA, Lokomotiv, Maribor e Spartak, por exemplo. Outros, como Estrela Vermelha e Partizan, nunca foram rebaixados mesmo assim.

Entre todas as equipes analisadas, o Celtic é aquela que está a mais tempo na elite em seu campeonato nacional, a 124 temporadas na Liga Escocesa. O time dividia essa alcunha com seu eterno rival, o Glasgow Rangers, mas o Rangers acabou falindo e sendo rebaixado, tendo que recomeçar no último nível do futebol escocês.

Como existem muitos campeonatos na Europa, de variada importância, só listamos os times a mais de dez anos na primeira divisões em seus respectivos países.