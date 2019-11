Imponente e charmoso: conheça o Monumental "U", palco da final da Libertadores

Casa do Universitário tem capacidade para cerca de 80 mil pessoas, já recebeu grandes estrelas da música mas tem acesso um pouco complicado

Enquanto a Conmebol se reunia com , e as federações de e , no , em Lima, no , um grupo de dirigentes esperava com apreensão pelo anúnico da nova sede da final da Copa Libertaores da América. Depois de aproxidamente três horas, eles puderem sorrir, o Monumental "U", estádio do Universitário, foi o escolhido para ser palco da grande decisão.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Com a impossibilidade da realização da partida em Santiago, no , por conta da eboluição social, o Monumental começou a ganhar força principalmente pela capacidade, depois da própria Conmebol se surpreender com a grande procura por ingressos. Ele é o maior estádio da América do Sul e pode receber cerca de 80 mil torcedores. São aproximadamente 60 mil nas arquibancadas e 20 mil nos "palcos", construções que são uma espécie de "cativas" ao retor de todo o campo.

🏟 A Final Única da #Libertadores acontecerá no Estádio Monumental em @Lima2019, no próximo dia 23/11, às 15h (horário local). pic.twitter.com/NCqSvo7kou — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 6, 2019

O "Coloso de Ate", como é conhecido o estádio, impressiona pelo tamanho. Curiosamente começou a ser construído em 1991 mas só teve a sua obra finaliza no ano 2000. O projeto foi idealizado por um arquiteto uruguaio e tem o formato de um "U". Além disso, combina boa arquitetura com a paisagem. Ao fundo, se vê os Andes. Com mais de 186 mil metros quadrados, incluí além do campo do estádio, mais dois para treinamentos.

Além de ser a casa do Universitário, o Monumental também abriga eventualmente jogos da seleção peruana. Nas Eliminatórias da da África, por exemplo, a Blanquirroja mandou todos os seus jogos no local. E pelo seu tamanho, também é palco de shows históricos.

Fenômenos da música como Paul McCartney, Roger Waters, Beyonce, RBD entre outros também levaram muito público ao estádio que curiosamente não costuma encher tanto em jogos do Universitário. O motivo? É longe do centro de Lima e tem acesso um pouco complicado.

Para se ter uma ideia, das zonas centrais até o Monumental, de carro, o tempo gasto é de pelo menos 30 minutos, com trânsito a "viagem" pode chegar até 1h30/2hrs. Há apenas uma via até o local. Não há metrô e o aeroporto fica bem distante.