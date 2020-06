Higuita: "Me pressionaram para que entregasse Pablo Escobar"

O goleiro relembrou um pouco sobre suas relação com o traficante

Poucas pessoas conheciam o chefão do tráfico internacional Pablo Escobar, mas Rene Higuita, autor do famoso "gol escorpião", era uma destas poucas. O lendário e carismático goleiro da seleção colombiana voltou a falar sobre Escobar em uma entrevista à FoxSports da , lembrando de quando chegou a ser preso.

Higuita contou que foi muito pressionado pelas autoridades para que entregasse Escobar. "Quando essa perseguição a Pablo Escobar começa, eles começam a pegar todos os seus amigos. Eles me pressionaram a entregá-lo, mas eu não sabia de nada. Eu não era amigo dele.As pessoas me transformaram em seu amigo quando eu fui visitá-lo, eram as autoridades ,as mesmas sabiam que eu era inocente", disse Higuita.

O goleiro chegou a ser preso por nove, acusado de participar do sequestro de uma menina, armado pelo traficante, o que o deixou de fora da de 1994. "Nessa perseguição que Escobar sofreu, eu não era o centro de tudo o que aconteceu em nosso país. Ele se une à libertação da garota com eu ter ido à Catedral [prisão que Pablo Escobar construiu para si em torno de Medellin]".

Mas ele explicou sua amizade com o "Patrón" e ainda criticou as especulações sobre suas amizades.. "Eu sou amigo de todos. O fato de eu ser amigo de Pablo Escobar não significa que eu seja traficante. Quando você se torna público você dá essa possibilidade aos seus inimigos de transformá-lo em m*" , disse o goleiro.

E Higuita ainda completou: "Se eu sair em uma foto com Álvaro Uribe Vélez [ex-presidente da ], vão dizer que sou político; se eu sair com os guerrilheiros, vão me chamar de guerrilheiro; se eu sair com Pablo Escobar, dirão que sou narcotraficante. Mas raramente, como sou religioso, dizem que sou o Papa ou católico".

O goleiro ainda lembrou de sua infância na Colômbia, que se cruzou com o traficante: "Escobar iluminava os campos de futebol, e não tinha como não ficar agradecido por isso"