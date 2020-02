Protesto e "antijogo do bem" marcam Hoffenheim x Bayern; entenda a polêmica e as reações

Torcida dos bávaros ofendeu magnata investidor da equipe da casa, mas jogadores se solidarizaram e "encerraram" a partida

O de Munique goleou o por 6 a 0 fora de casa, mas os lances da partida deste sábado foram ofuscados por um episódio que aconteceu nas arquibancadas e causou polêmica.

O jogo já se caminhava para o final quando foi interrompido por causa de um protesto de torcedores bávaros contra Dietmar Hopp, investidor do Hoffenheim - que incluiu cânticos e até uma faixa que o chamava de "filho da p...".

Mas quem é este cara e por que ele foi xingado? Bem, Hopp é um dos homens mais ricos do mundo, com uma fortuna estimada em 13 bilhões de euros. Fundador da empresa de software SAP, ele decidiu há alguns anos colocar uma parte de sua grana no Hoffenheim, seu time do coração.

Como vem acontecendo na e em outros países do Velho Continente, o investimento irritou a torcida de muitos rivais - que consideram que o patrocínio torna o futebol um esporte cada vez mais artificial e capitalista e menos equilibrado. Muitos consideram que, a exemplo do Red Bull Leipzig, o Hoffenheim só disputa a graças aos euros dos seus proprietários (tirando vagas que poderiam ser de clubes de maior tradição).

Ultras do já haviam feito recentemente um protesto contra Hopp quando as equipes se enfrentaram em Hoffenheim. O Dortmund acabou multado em 50 mil euros - e sua torcida não poderá voltar ao estádio do Hoffenheim nas duas próximas temporadas.

Este fato não inibiu ultras do Bayern de fazerem o mesmo neste sábado - pelo contrário, também houve ofensas à Federação Alemã de Futebol no protesto. Desta vez, porém, o árbitro Christian Dingert paralisou a partida aos 33 minutos do segundo tempo até que a faixa fosse retirada e as manifestações cessassem.

O problema é que nem o apelo de alguns jogadores, dirigentes e do técnico dos bávaros, Hansi Flick (que já trabalhou no Hoffenheim) colocou fim às hostilidades de parte da torcida contra Hopp. Após 20 minutos de interrupção, os dois times decidiram voltar ao gramado, mas, em apoio ao bilionário patrocinador da equipe da casa, apenas trocaram passes em uma espécie de "antijogo do bem" - arrancando aplausos da maior parte dos presentes no estádio.

⚽🇩🇪 Partida entre Hoffenheim x Bayern de Munique foi interrompida após protesto da torcida do Bayern com ofensas ao grande patrocinador da equipe da casa! Após a volta, os jogadores "desistiram" do jogo! A bola segue rodando, o tempo valendo, mas sem jogo! #ALEMÃOFOXSPORTS pic.twitter.com/ZYVZDQvZSa — Central FOX (@CentralFoxBR) February 29, 2020

Bizarro! Após o jogo entre Hoffenheim e Bayern ser paralisado por conta de protestos nas arquibancadas, os times voltaram a campo e trocaram passes entre si!



Nada de jogo. Só passes, resenha e tempo passando... #AlemãoFOXSports pic.twitter.com/sb74iWx2R4 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) February 29, 2020



"Estou profundamente envergonhado pelo comportamento dessas pessoas (ultras). Isso é imperdoável. É o lado feio do futebol. Pedi desculpas a Dietmar Hopp. Tudo foi filmado e essas pessoas serão responsabilizadas", afirmou Karl-Heinz Rummenigge, ídolo e presidente do Bayern, que foi visto abraçando o magnata durante o protesto.

Nas redes sociais, porém, o incidente deste sábado dividiu opiniões. Teve gente que lamentou as ofensas a Hopp, mas muitos criticaram que reações assim não acontecem em casos como atos racistas de torcedores na Europa. Confira alguns tuites abaixo:

Torunarigha, defensor do Hertha, é expulso após reagir a abusos racistas. Jogo continuou.



Torcedores do Bayern insultam o dono do bilionário do Hoffenheim, Dietmar Hopp. O árbitro para o jogo e as duas equipes mostram solidariedade recusando-se a jogar futebol.



Que vergonha. pic.twitter.com/ABcOo8YMzi — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) February 29, 2020

Os jogadores do Bayern e do Hoffenheim apoiaram após a partida o proprietário do Hoffenheim, Dietmar Hopp, que foi alvo de insultos por parte dos fãs do Bayern 👏🏼 pic.twitter.com/X1dQM8SVCb — MIA SAN MIA (@HomeFCB) February 29, 2020

🇩🇪 Dia histórico na Bundesliga. Os ultras do Bayern insultaram o dono do Hoffenheim, Dietmar Hoop, mesmo após pedidos do técnico Hansi Flick, Salihamidzic e dos jogadores. O jogo foi interrompido e durante os últimos 10 minutos os atletas ficaram batendo bola no meio do campo. pic.twitter.com/qgYTdB9DIt — Guia do Futebol (@OGuiadoFutebol) February 29, 2020

5/5 Um bilionário é ofendido e o futebol se mobiliza para interromper. Contra o racismo, nada é feito.



O futebol dá uma triste lição hoje a quais interesses ele representa e defende. — Yann (@alemdoroteiro) February 29, 2020

Comportamento lamentável da torcida bávara durante o jogo Hoffenheim x Bayern: foram erguidas faixas com gravíssimas ofensas contra Dietmar Hopp, patrocinador do Hoffenheim. A partida foi interrompida pela 1ª vez aos 22' do 2º tempo. As faixas altamente insultuosas... — Gerd Wenzel (@gerdwenzel) February 29, 2020