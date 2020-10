Project Big Picture: o que é o plano liderado por Liverpool e United para mudar o futebol inglês?

Plano apoiado por Manchester United, Liverpool e EFL propõe mudanças profundas no futebol inglês e na Premier League

Nos últimos dias, o chamado Project Big Picture vazou para a imprensa, propondo uma grande reformulação do futebol inglês. As propostas, apoiadas por , e Rick Parry, presidente da EFL (Federação Inglesa de Futebol), foram reveladas pelo jornal The Telegraph.

Parry confirmou publicamente seu apoio aos planos, mas a Premier League e a Football Association (FA) são fortemente contra as mudanças, alertando que o projeto pode prejudicar o futebol inglês como um todo.

A Goal explica tudo o que você precisa saber sobre o Project Big Picture. Confira abaixo:

Propostas do Project Big Picture

Um dos principais pontos do projeto é a redução de clubes na Premier League, de 20 para 18 equipes. Com isso, apenas dois times seriam automaticamente rebaixados para a Championship (segunda divisão inglesa) a cada temporada, e seriam substituídas pelos dois primeiros colocados da competição.

Além disso, o projeto também propõe mudanças nas copas inglesas. A seria descartada, enquanto ainda existem algumas indefinições sobre a Taça Carabao, que poderia ser cancelada ou reformulada, para incluir apenas os clubes que não participam de competições europeias.

A temporada da Premier League ainda começaria no final de agosto para permitir mais amistosos de pré-temporada, e regras de empréstimos também seriam revisadas, permitindo com que os clubes enviem 15 jogadores emprestados a outros times ingleses - no máximo quatro por equipe.

Críticas ao Project Big Picture

O ponto mais controverso é o fato de que o projeto tornaria os grandes clubes do futebol inglês ainda mais poderosos do que já são.

No momento, as 20 equipes da primeira divisão têm peso igual na hora de tomar as decisões sobre a liga. Contudo, se o projeto for aprovado, os nove clubes mais antigos da liga receberão votos preferenciais, e apenas seis deles precisarão concordar para que uma nova medida seja aprovada.

O grupo de nove equipes seria formado pelo chamado 'big six' - as seis maiores potências do futebol inglês: Manchester United, Liverpool, , , e -, além de , e .

Dessa forma, os críticos temem que isso faça com que a Premier League não seja mais uma competição tão equilibrada.

Clubes de divisões inferiores

Apesar da desconfiança, as propostas podem ser de grande importância para os 72 clubes de Championship, e .

O presidente da EFL apoiou publicamente o plano, que teria um pagamento imediato de 250 milhões de libras (R$ 1,8 bilhão) para ajudar os clubes das demais divisões da durante a pandemia do novo coronavírus.

Além disso, a EFL também venderia seus direitos de transmissão junto com os da Premier League e ficaria com 25% dos rendimentos. Dadas as enormes somas de dinheiro pagas no atual acordo de TV, isso daria a muitos clubes ingleses um grande impulso financeiro e diminuiria a disparidade entre times de diferentes divisões.

O projeto Big Picture está supostamente em andamento desde 2017, mas foi acelerado pelo impacto financeiro da Covid-19.

Quem apoia o Project Big Picture?

Os maiores apoiadores do projeto são Liverpool, Manchester United e a própria EFL.

Muitos clubes da Premier League foram pegos de surpresa pela notícia, enquanto os envolvidos ficaram irritados com o vazamento. Resta saber se os demais times do 'big six' irão apoiar as propostas. Enquanto isso, a Premier League e a FA são firmemente contra as mudanças.