Cruzeiro é o grande com mais derrotas na história da Série B?

A Raposa perdeu por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, dentro do Mineirão, e convive até com o risco de rebaixamento à Série C

O começou a viver o pior momento de sua gloriosa história desde o fim de 2019, quando o rebaixamento inédito à segunda divisão do Campeonato Brasileiro foi sacramentado. E em meio a uma situação absolutamente caótica sob o ponto de vista administrativo, a ainda não encontrou motivos para sorrir nem mesmo jogando a .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Punido com a dedução de seis pontos pela Fifa, por conta de uma dívida não paga envolvendo a contratação do meio-campista Denílson, a equipe celeste faz campanha ruim e, pior do que estar muito longe do G4 que garante o acesso à primeira divisão, a Raposa hoje se encontra na zona de rebaixamento para a Série C.

Mais times

Neste momento, o Cruzeiro somou 11 pontos após 14 rodadas e ocupa a 18ª posição – foram cinco vitórias, dois empates e sete derrotas. Uma campanha bastante aquém do que se esperava mesmo levando em conta a situação de terra arrasada, sob o ponto de vista estrutural, que as administrações passadas deixaram.

Em meio a esta realidade, chega a ser óbvio constatar que o Cruzeiro faz o pior início de Série B se considerarmos os outros gigantes brasileiros que também já disputaram a segunda divisão. Um dado preocupante é que, seguindo a média atual, além dos riscos de não subir e até da chance de um novo rebaixamento, a Raposa está perto de entrar para a história como o grande clube brasileiro com mais derrotas na Série B.

(Foto: Bruno Haddad/Cruzeiro)

Até o momento foram sete revezes. O recorde de derrotas, levando como base de comparação as disputas a partir de 2006 (quando o campeonato passou a ser disputado em pontos corridos com 20 equipes) pertence ao de 2016. Naquela temporada, o Cruzmaltino perdeu 11 vezes e ainda assim conseguiu retornar à primeira divisão.

Mais artigos abaixo

Com a derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, dentro do Mineirão, no encontro válido pela 14ª rodada, o Cruzeiro inclusive igualou o número de derrotas que o , seu arquirrival, somou em toda a campanha de 2006 – quando o disputou e foi campeão da série de acesso.



Confira abaixo o número de derrotas dos gigantes brasileiros na Série B

Vasco de 2016 foi o gigante com mais derrotas em uma campanha de Série B (Foto: Carlos Gregório Jr/Vasco)