Quais times disputaram mais finais de Copa Libertadores?

Goal repassa quantas vezes cada clube chegou à grande decisão do torneio continental

Neste sábado será conhecido o novo campeão da , que também será o representante sul-americano no nos Qatar, em dezembro.

Com uma classificação histórica diante do , o chega a sua sétima final do torneio continental - a segunda consecutiva. O time de Marcelo Gallardo enfrentará o , que está na decisão pela segunda vez na história - quando chegou em 1981, foi campeão.

e , inclusive são os países que mais tiveram clubes nas finais do torneio: 13 times brasileiros diferentes e 10 argentinos já decidiram a taça. Porém, os vizinhos levam a melhor no aproveitamento: são 25 títulos da Libertadores para a Argentina contra 18 para o Brasil.

Confira, a seguir o ranking de finais na história da Copa!

O MAIOR FINALISTA DA LIBERTADORES

O Boca Juniors é disparado o time com mais finais de Copa Libertadores: são onze decisões de títulos. Os Xeneizes venceram seis títulos (1977, 78, 2000, 2001, 2003, 2007), e perderam os outros cinco, incluindo a final de 2018, contra o River Plate.

DEZ FINAIS DISPUTADAS

O é um dos times mais tradicionais da América do Sul e já chegou em dez finais da Copa Libertadores. O aproveitamento é de 50%: são cinco títulos (1960, 1961, 1966, 1982 e 1987) e cinco vices, incluindo a última vez que o time uruguaio chegou na decisão, em 2011, contra o de Neymar, Ganso e companhia.

SETE FINAIS DISPUTADAS

O disputou sete finais de Libertadores... e venceu todas as sete (1964, 65, 72, 73, 74, 75 e 84). O paraguaio também chegou ao mesmo número de decisões, mas venceu o torneio em apenas três delas (1979, 90 e 2002).

Com a classificação para a final de 2019, que será disputada em Lima, no , o River Plate também chega a sete finais do torneio mais importante da América do Sul. Nas outras seis finais que disputou, os Millionarios conseguiram quatro títulos (1986, 1996, 2015 e 2018) e perderam duas decisões.

SEIS FINAIS

O e o chegaram a seis disputas de título cada, vencendo três títulos: o faturou a América em 1992, 93 e 2005, enquanto os uruguaios levaram em 1971, 80 e 88.

CINCO FINAIS

Com o último título em 2017, o se juntou a ao Estudiantes de La Plata (campeão em 1968, 69, 70 e 2009) como time que chegou a cinco finais. O Tricolor venceu a Libertadores em outras duas oportunidades, 1983 e 95.

QUATRO FINAIS

Com sortes diferentes, Santos (campeão em 1962, 63 e 2011), (1976 e 97), (1999) e América de Cali (nenhum título) jogaram quatro finais da competição.

TRÊS FINAIS

e chegaram três vezes à final e venceram duas: os gaúchos conquistaram a Libertadores em 2006 e 2010, enquanto os colombianos foram campeões em 1989 e 2016.

DUAS FINAIS

O Flamengo pode ser o primeiro time a chegar a duas finais e conseguir dois títulos. Antes da finalíssima de 2019, o Rubro-negro conquistou a América em 1981.

Só o Colo Colo venceu a Libertadores tendo chegado a duas decisões da competição, em 1991: Cobreloa, Newell's, de Guayaquil e não tiveram a mesma sorte.

UMA FINAL

São dez as equipes que chegaram na decisão de Libertadores apenas uma vez e se sagraram campeãs. (1967), (1985), Vélez (1994), (1998), (2004), (2008), (2012), Atlético Mineiro (2013) e (2014) conseguiram este feito.

Por outro lado, Universitario, Unión Española, , Cristal, , , Atlético Paranaense, , , , , Lanús e acabaram derrotados quando estiveram na decisão.