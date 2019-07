O que é? Onde posso assistir? Vai ser em português? Todas as respostas sobre o DAZN

Campeonatos, preços, lançamento e mais: saiba tudo sobre o serviço que está revolucionando o jeito do torcedor consumir esporte!

O DAZN anunciou sua chegada ao com os direitos exclusivos de , do Brasileiro, italiana, , , Coppa Italia, Francesa, entre outras competições, e promete movimentar o mercado esportivo no país. Mas agora... o que é o DAZN? Onde é possível ver o DAZN? As transmissões são em português?

Pensando nessas e em outras dúvidas que você pode ter, preparamos o FAQ abaixo:

O que é o DAZN?

O DAZN é um sistema revolucionário de transmissão ao vivo e sob demanda de eventos esportivos. Nós transformamos a maneira de ver esportes em algo acessível e flexível, sem prender os fãs em contratos longos e caros.

Quando o DAZN vai ser lançado?

O DAZN começou a exibir jogos em 7 de dezembro de 2018, com a cobertura exclusiva e gratuita dos jogos da Serie A italiana, Ligue 1 francesa, Brasileirão Série C, FA Cup, Copa Sul-Americana e , transmitindo as partidas nos canais no Facebook e no YouTube. O serviço completo de assinatura do DAZN foi disponibilizado no início de maio de 2019.

Como eu posso assistir ao DAZN?

O DAZN está disponível em praticamente qualquer dispositivo, incluindo TV’s conectadas à internet, smartphones, tablets e consoles de videogame. Pense em qualquer dispositivo: o DAZN estará lá.

O DAZN está disponível em serviços de TV por assinatura?

O DAZN é um produto feito para ser consumido diretamente pelo cliente e é assim que ele foi lançado. Às vezes, a plataforma faz parcerias com TVs para oferecer seus serviços aos seus consumidores, mas não há nada confirmado neste sentido para o mercado brasileiro.

Como eu faço para assinar o DAZN? Quanto ele vai custar?

O DAZN oferece uma série de meios de pagamento para os usuários, incluindo cartões de crédito, serviços de pagamento (como o PayPal) e apps de compra direta. O serviço tem um preço acessível de R$ 37,90.

Eu vou precisar pagar uma multa para cancelar o DAZN?

Inovando também na facilidade ao usuário, o DAZN pode ser suspenso a qualquer momento e por quanto tempo o assinante desejar, sem cobranças ou custos adicionais. É a facilidade para quem quer deseja acompanhar seu campeonato favorito sem ficar preso a contratos longos, cláusulas de fidelidade e outras burocracias.

Quais esportes serão exibidos no DAZN?

No futebol, o DAZN vai exibir a Copa Sul-Americana por quatro temporadas, a partir de 2019, assim como a Serie A italiana e a Ligue 1 francesa, Coppa Italia, , FA Cup, Copa Africana de Nações, , J-League, a Série C do Brasileirão. além de boxe, tênis feminino e Fórmula Indy. Mais novidades serão anunciadas na plataforma ao longo do ano.

O DAZN vai adquirir direitos de outros eventos e campeonatos esportivos no Brasil?

O DAZN está sempre observando todos os direitos esportivos, especialmente aqueles que os fãs mais amam. A estratégia é oferecer qualidade e grandes eventos do esporte para os nossos fãs – e é isso que vamos fazer.

Ouvi dizer por aí que alguém queria assistir à Série C... 🤔



É possível que outros canais de TV consigam os direitos de transmissão da Copa Sul-Americana?

O DAZN tem os direitos exclusivos para exibir a Copa Sul-Americana pelas próximas quatro temporadas, incluindo 2019.

Qual é o número do canal do DAZN?

DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

As transmissões terão narração e comentários em português?

Sim, o DAZN terá transmissões com narração e comentários em português.

Vocês vão anunciar apresentadores e um time de comentaristas?

O DAZN normalmente tem apresentadores, narradores e comentaristas locais nos países em que transmite seus eventos. No Brasil, já estão confirmados nomes como Eduardo Monsanto, Bruno Laurence e Andrei Kampff. Na , anunciamos Luis Figo e Andriy Shevchenko como comentaristas da Serie A. Na , Per Mertesacker assinou conosco para ser o apresentador nas partidas da Uefa . Nos , fechamos com Sugar Ray Leonard e Michael Buffer como parte da nossa equipe de boxe.

O DAZN terá produção de conteúdo no Brasil?

A plataforma produz uma variedade de conteúdos em torno das partidas. Para grandes eventos ao vivo, o DAZN faz uma produção completa, com análises no estúdio e apresentadores, repórteres de campo, comentaristas conhecidos e narradores admirados.

O DAZN vai exibir outro tipo de programação além da cobertura de jogos ao vivo?

Sim. O DAZN tem uma rica variedade de conteúdo, que inclui grandes momentos esportivos, documentários, coletivas de imprensa, entrevistas com estrelas do esporte e muito mais. Não há um limite para a quantidade de conteúdo esportivo que pode ser exibida na plataforma a qualquer momento.

Sobre as transmissões no Facebook e no YouTube

Por que vocês estão transmitindo algumas partidas nas redes sociais?

O DAZN teve o serviço completo lançado no início de maio de 2019, mas alguns jogos ainda continuarão sendo exibidos nas redes sociais, de graça. Assim, todos os torcedores podem aproveitar e assistir a grandes jogos, com estrelas do porte de Cristiano Ronaldo e Neymar.

Isso continuará a acontecer após o lançamento da plataforma?

Às vezes, o DAZN pode transmitir alguns eventos esportivos nas redes sociais, mas a maior parte do conteúdo só estará disponível para os assinantes do DAZN.

Que outras partidas serão disponibilizadas nas redes sociais?

O DAZN vai exibir algumas partidas da Serie A italiana, Ligue 1 francesa, Brasileirão Série C e Copa Sul-Americana. Siga o DAZN no Facebook, Twitter e Instagram e fique sempre atualizado com a agenda.

O Desimpedidos está divulgando essa partida nas redes sociais. Eles serão um parceiro do DAZN?

O Desimpedidos tem mais de 7 milhões de inscritos no YouTube e é um canal amado pelos fãs. Eles são divertidos, ousados e entendem de futebol.