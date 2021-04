Por que Vinícius Junior é sempre o culpado no Real Madrid?

Entre altos e baixos, seu nome sempre é um dos mais comentados e, embora não pense em deixar o clube, pode ser aproveitado como moeda de troca

O mecanismo para ir contra Vinícius Junior é muito semelhante ao de ir contra o Real Madrid: as vezes que falham, que não são poucas, é açoitado sem consideração; quando acertam, que sempre podem ser mais, os críticos se escondem em busca de qualquer desculpa para desacreditar o mérito. Por isso que as críticas ao brasileiro sobrevive sem grandes esforços, pois mesmo quando ele vai bem, encontram motivos para colocá-lo para baixo.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Vinícius faz coisas que são surpreendentes. A sua superioridade na corrida e no drible, o seu esforço na defesa, a sua persistência e os seus erros quando tem o mais fácil, o que é sempre o mais difícil. O brasileiro já é um madridista: ele tuita com os torcedores o hino de La Décima para comemorar um título e aproveita a cidade como poucos jogadores o fazem. Apesar de tudo isso, os críticos o questionam com o veneno que costuma ser reservado para jogadores com menor desempenho e comprometimento.

Mais artigos abaixo

Também é estranho que o nome de Vinícius seja comum em operações hipotéticas desde 2019, quando Leonardo o pediu em pelo menos duas conversas durante a procura do Real Madrid por Neymar. Embora o brasileiro só se imagine vestindo a camisa merengue, o interesse do diretor do time francês não mudou. E a opinião de muitos torcedores divergem neste assunto. Alguns consideraram Vini um intocável e outros, dispensável se a contratação de Mbappé acontecer com esta troca.

Não é preciso uma bola de cristal para saber que, caso o Real Madrid seja eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões, o alvo será o brasileiro. Nem é preciso esperar que ele negará ofertas para deixar o clube, pois ele tem contrato até 2024 e adora o clube, a cidade, está construindo uma casa nova e quer triunfar como jogador do clube merengue. Por isso o adeus do jogador mais valioso do time é tão inviável quanto o de Asensio ou de Rodrygo.

Independentemente do barulho de um setor da torcida, a maioria mantém fé em Vinícius, o mais jovem estrangeiro (o quarto contando Casillas, Raúl e Camacho) da história do Real Madrid a chegar a 100 jogos. O o mais jovem artilheiro estrangeiro nos clássicos da Liga e o mais jovem a marcar em qualquer clássico deste século. E, também, desde 2018 o madridista que mais sofreu pênaltis, o segundo em assistências em e o quinto em ocasiões criadas. Mesmo com 20 anos, em desenvolvimento contínuo, ele é o primeiro alvo. Fugir das críticas é o drible que falta para Vinícius.