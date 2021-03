Centenário, Vinícius Júnior faz história em um Real Madrid ainda insosso

O brasileiro é o jogador não-espanhol a ter atingido mais rápido a marca de 100 partidas pelo clube merengue

O Real Madrid vinha em uma de suas melhores sequências na temporada, após cinco vitórias consecutivas considerando todas as competições, mas a memória da maior parte da campanha, marcada por irregularidades, ainda faz com que se levante algumas desconfianças sobre o time atual de Zidane. O conjunto possui, claro, muito talento individual, mas por vezes comete erros inesperados.

Nesta segunda-feira (01), por exemplo, o time de Zidane teve mais volume de jogo do que a boa equipe da Real Sociedad, mas não conseguiu transformar a sua superioridade em gol. Quem acabou balançando as redes foram os bascos, através de cabeçada desferida por Portu no início do segundo tempo. A invencibilidade de cinco jogos parecia estar prestes a escorrer pelo ralo, a desvantagem em relação ao líder, e próximo adversário, Atlético de Madrid prestes a aumentar para seis pontos... até Vinícius Júnior, pouco antes dos acréscimos do segundo tempo, aparecer dentro da área para arrematar a gol e estufar as redes, garantindo o empate.

Assim como este Real Madrid, Vinícius não vem encantando. Sua temporada tem sido irregular, algo normal quando nos lembramos que o brasileiro tem apenas 20 anos de idade. Mas é quando olhamos para o futuro que podemos imaginar o quão longe o ex-jogador do Flamengo pode chegar. Vinícius ainda não é um jogador pronto, tem muito a evoluir e a ser lapidado, mas já vai colocando seu nome na história da instituição merengue.

O duelo contra a Real Sociedad marcou o centésimo jogo de Vinícius, que iniciou no banco de reservas, pelos madridistas. Nenhum atleta nascido fora das fronteiras espanholas havia demorado tão pouco para chegar a 100 partidas pelo clube. Somente o ex-atacante Raúl González e o agora ex-goleiro Iker Casillas, ambos lendas do clube, viraram “centenários” com menos idade do que o atacante nascido e criado em Nova Iguaçu.

“Um jogo muito especial para mim. Estou muito feliz de alcançar a marca dos 100 jogos no melhor clube do mundo”, escreveu Vinícius em suas redes sociais após o empate com a Real Sociedad. “É um motivo de grande orgulho. Uma pena que o resultado não tenha sido o que nós queríamos. Seguiremos lutando”, completou.

Ciente de que tanto seu time quanto o jovem jogador que tem em mãos ainda precisam evoluir, Zidane foi sucinto ao falar da marca atingida pelo atacante: “Estou feliz pelo gol dele, porque no final das contas foi um empate. É preciso seguir em frente. Ele (Vinícius) é isso que ele está fazendo, está trabalhando muito e isso é o que nós vamos fazer”, completou.

Neste domingo (07), o Real Madrid enfrenta o Atleti, rival e líder desta edição de La Liga. Uma vitória pode aproximar o time de Zidane dos Colchoneros na briga pelo título... e ajudar a passar mais confiança para a equipe merengue.