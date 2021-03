Vinícius Jr. admite: "Acho mais fácil driblar do que fazer gols"

Atacante brasileiro, é um dos principais garçons do Real Madrid desde que foi contratado, mas ainda peca quando o assunto é balançar as redes

Vinicius Jr. foi contratado pelo Real Madrid, em 2018, sob grande expectativa da diretoria e da torcida merengue. Porém, o jovem de apenas 20 anos tem convivido com críticas a respeito de alguns aspectos de seu jogo, principalmente quanto a sua capacidade de finalizar e marcar gols. O camisa 20, inclusive, admitiu que acha mais fácil driblar os adversários do que balançar as redes, algo que seus números também comprovam.

Depois de perder Neymar para o Barcelona, o Real Madrid decidiu não economizar nos jovens talentos que surgiam no futebol brasileiro. Assim, contratou Vinicius Jr., que despontava como uma das grandes promessas do Flamengo, por 45 milhões de euros.

Desde que chegou na Espanha, em 2018, com 18 anos, o jovem atacante ajudou o clube merengue a conquistar três títulos, incluindo o Campeonato Espanhol na temporada passada, quando o brasileiro teve alguns bons momentos e decidiu jogos importantes.

Mesmo assim, pelo alto valor investido em sua contratação e pela grande expectativa envolvendo seu nome, o brasileiro tem convivido com críticas quase que constantes a respeito de seu jogo, principalmente por conta de suas tomadas de decisão - muitas delas ainda equivocadas ou precipitadas, o que é normal para um jogador ainda muito jovem - e por sua capacidade de finalização.

“Gosto de driblar e acho que é mais fácil do que marcar gols”, admitiu o brasileiro em entrevista ao El Pais. “Consigo controlar mais as jogadas e sei que sou bastante eficaz em situações de um contra um, porque os defensores querem adivinhar e ficam pensando muito quando estão contra mim", explicou.

E os números mostram que Vini Jr. realmente está certo. Desde que foi contratado, ele acumula apenas 12 gols em 102 partidas com a camisa do Real Madrid, mas foi responsável por outras 20 assistências para seus companheiros marcarem, se tornando um dos principais garçons da equipe.

E um dos jogadores que mais se beneficiou dos passes e dribles do brasileiro foi Karim Benzema, autor dos dois gols do Real neste sábado (13), contra o Elche. Vini afirmou que o francês, o quinto maior artilheiro da história do Madrid, está sempre dando conselhos para que ele desenvolva seu jogo e consiga marcar cada vez mais gols.

“Karim é inacreditável, sou um grande fã desde que jogava no Brasil e assistia a seus jogos. Jogar com ele é fácil, ele é o melhor atacante hoje em dia. Jogar com ele é bom para mim porque significa ter um ídolo ao meu lado”, contou o camisa 20.

"Ele sempre me diz o que fazer e gosta de brincar comigo também. Eu sempre escuto porque tenho certeza que ele faz isso para que eu possa melhorar, dar mais assistências para ele e também marcar mais gols com seus passes", completou.