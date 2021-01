Vinícius Júnior por Mbappé? Imprensa europeia apresenta plano do Real Madrid

Clube merengue estuda alternativas para seduzir o artilheiro da Ligue 1 e convencer o PSG a negociar uma de suas principais estrelas

A situação financeira do pode não ser tão caótica quanto a do Barcelona, mas está longe de ser das mais confortáveis. Mesmo assim, os merengues não desistiram da contratação de Kylian Mbappé. E para seduzir o craque francês e convencer o a liberar sua estrela, o clube espanhol estuda algumas alternativas e tem como plano incluir até mesmo Vinicius Júnior no negócio, segundo a imprensa europeia.

O desejo do Real Madrid em contratar Kylian Mbappé não é novidade para ninguém. Desde que o jovem francês despontou como um dos principais atacantes do mundo que seu nome é vinculado aos merengues e ao presidente Florentino Pérez. Contudo, a situação financeira do clube não é das melhores, o que dificulta a pretensão de trazer um dos principais jogadores da atualidade. Mas mesmo assim, os espanhóis não desistiram do craque do PSG e estudam alternativas para tornar o negócio viável.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o Real Madrid estuda incluir Vinicius Júnior no pacote, para convencer o Paris a liberar uma de suas maiores estrelas - que tem contrato válido com o clube até 2022 e ainda não acertou uma renovação.

Foto: Getty Images

De acordo com o veículo, a diretoria merengue sabe que Leonardo, diretor esportivo do PSG, gosta do futebol do jovem brasileiro, que tem apenas 20 anos de idade e poderia ser uma opção para substituir Mbappé de imediato, em caso de sua saída. Com o ex- , o Real espera reduzir a taxa de transferência do craque francês de 160 para 100 milhões de euros.

Mas além de convencer o PSG, o Madrid sabe que também precisa seduzir Mbappé, que joga em dos clubes mais poderosos da Europa, que briga por títulos a cada temporada. E para isso, a diretoria merengue também tem uma carta na manga, para competir com o salário astronômico que o artilheiro da Ligue 1 recebe em Paris.

Segundo o As, também da , o Real estuda oferecer uma distribuição generosa de direitos de imagem ao jovem atacante, que chegaria para ser o principal jogador do Madrid pelos próximos anos e, quem sabe, finalmente substituir a lacuna deixada por Cristiano Ronaldo.

Enquanto isso, Mabppé segue despistando sobre seu futuro e Leonardo já avisou publicamente que o PSG não vai implorar para que o jogador fique. Enquanto o jovem de 22 anos não acertar sua renovação com o PSG, o Real seguirá com esperanças de finalmente contratar o campeão da de 2018.