Vinícius Junior é o jogador mais valioso do Real Madrid, aponta estudo

De acordo com o CIES Football Observatory, o valor do atacante brasileiro equivale a 10% do total do elenco merengue

O CIES Football Observatory publicou um estudo que aponta Vinícius Junior como o jogador mais valioso do Real Madrid. Com base em algoritmos científicos, a instituição levantou os valores dos 98 times das grandes ligas europeias.

De acordo com o estudo, o elenco merengue, incluindo os jogadores emprestados pelo clube, é avalidado em 823 milhões de euros (cerca de 5,5 bilhões de reais) e o valor de Vini representa 10% deste montante. Ou seja, o brasileiro foi avaliado em 82,3 milhões de euros (550 milhões de reais).

Foto: Getty Images

Contratado em 2017 por 45 milhões de euros, Vinicius Junior viu seu valor praticamente dobrar em apenas quatro anos. Em 104 jogos, ele anotou 13 gols e deu 26 assistências para seus companheiros. Somente Raul e Casillas atuaram mais pelo Real Madrid com a mesma idade do brasileiro atualmente.

O valor de Vini reflete a expectativa que o clube tem em ver o brasileiro se tornar um ótimo jogador no futuro. No entanto, vender o atacante não está descartado nos planos merengues para arrecadar verba para os dois grandes sonhos de Florentino Pérez: Erling Haaland e Kylian Mbappé.

Total @realmadrid squad value estimated by @CIES_Football transfer value algorithm? €8⃣2⃣3⃣M including players loaned to other clubs in the big-5⃣ 🤑 #Vinicius biggest asset ahead of @fedeevalverde & #Rodrygo ☝️ More ⚽️ data ➡️ https://t.co/P0OhpxlPv7 pic.twitter.com/tBv8eSTXLe — CIES Football Obs (@CIES_Football) March 25, 2021

Completando o pódio da lista estão mais dois sul-americanos. O uruguaio Federico Valverde aparece em segundo, representando 9% do valor total do elenco madrilenho, e Rodrygo, com 8% do montante. Casemiro, em quarto (empatado com Ferland Mendy), se destaca com 6%.

A surpresa negativa foi a avaliação de Eden Hazard. O belga, contratação mais cara da história do clube, representa somente 2% do valor de mercado do elenco do Real Madrid, empatado com Luka Jovic, emprestado pelo clube ao Eintracht Frankfurt. Outros dois atletas emprestados estão à frente de Hazard no estudo: Martin Odegaard, do Arsenal, e Takefusa Kubo, atualmente no Getafe.