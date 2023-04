Por que Marcelo foi substituído no primeiro tempo de Fluminense x The Strongest, na Libertadores?

O lateral-esquerdo deixou o gramado do Maracanã antes do intervalo da partida, válida pela segunda rodada da fase de grupos

Marcelo retornou ao Fluminense após décadas vitoriosas no Real Madrid e causou um rápido impacto, seja em sua estreia na Libertadores ou na histórica goleada sobre o Flamengo, que garantiu o título Carioca de 2023 ao Tricolor. Escalado como titular para o duelo frente ao The Strongest, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, o veterano acabou sendo substituído no primeiro tempo.

O lateral-esquerdo deixou o gramado aos 30 minutos, depois de ter sentido um desconforto físico. As imagens da transmissão feita pela Paramount+ mostram Marcelo com um semblante tranquilo. Mas o verdadeiro motivo de sua substituição, se foi apenas cansaço ou algum problema físico, será revelado somente depois.

Quem entrou no lugar do craque foi John Kennedy. Com isso, Alexander, lateral-esquerdo de origem que vinha atuando no meio, foi recuado para a primeira linha defensiva.