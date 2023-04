Glória de Fernando Diniz e Fluminense contrastam com destruição de Vitor Pereira no Flamengo

As impressões sobre os treinadores mudaram de patamar após a final do Campeonato Carioca de 2023

O futebol tem a sua história contada jogo a jogo, tijolinho por tijolinho, mas existem partidas e situações que simbolizam uma transformação. A goleada de 4 a 1 do Fluminense sobre o Flamengo, que garantiu o título carioca aos tricolores após derrota por 2 a 0 no duelo de ida, é um destes pontos de inflexão. E colocam em espectros opostos as impressões sobre os treinadores de ambas as equipes: se Fernando Diniz agora tem um título, para sustentar todos os elogios ao seu trabalho e rebater algumas críticas, Vitor Pereira se encontra em um fundo do poço.

Tudo bem que é só um Campeonato Carioca, mas às vezes o filme mais simples cresce de importância pela qualidade do seu roteiro. E o roteiro deste Fla-Flu na decisão estadual de 2023 já está garantido com protagonismo na história. Não é todo dia que uma goleada maiúscula sobre um rival lhe garante uma taça. O título tricolor será lembrado pelo golaço de Marcelo, decisivo em seu segundo jogo no retorno ao clube, e por mais gols na coleção aparentemente infindável de Germán Cano. Mas também marca a mudança de patamar na impressão geral a respeito de Fernando Diniz.

Um troféu transforma tudo, afinal de contas. O trabalho de Diniz pelo Fluminense já era excelente, mas agora ganha um marco que ajuda a diminuir as dúvidas que muitos ainda têm em relação às capacidades de Fernando à beira do campo. Um título, vale destacar, que faz jus a todas as qualidades do chamado “Dinizismo”: coragem, domínio, jogo ofensivo e muitos gols. Se o técnico do Fluminense era bem cotado para o cargo vago na seleção brasileira, o seu status aumentou muito com este mais recente episódio.

Getty Images

Getty Images

O oposto pode ser dito em relação a Vitor Pereira. A escolha da diretoria rubro-negra pelo português já não causou grande animação, uma vez que VP chegou para substituir um Dorival Júnior campeão da Libertadores e Copa do Brasil. Mas tanto as exibições do Flamengo, quanto os resultados, mostram um péssimo trabalho do luso neste curto período. A derrota por goleada indica que agora a situação do português é insustentável. Todo o status de grande estrategista que ele ganhou em 2022 pelo Corinthians parece ter ruído nesses meses de Flamengo.