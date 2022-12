Focada em um público mais jovem, a plataforma aposta bastante nos eventos esportivos em seu catálogo

O Paramount+ é o mais recente serviço de streaming de filmes e séries que foi lançado no início de março no país. A plataforma, que antes estava integrada ao Prime Video, foi completamente reformulada, e agora trouxe mais uma opção para assistir aos seus títulos preferidos em um novo ambiente.

Além da Libertadores e da Sul-Americana, o catálogo possui filmes e séries de sucesso como O Poderoso Chefão, The Office e The Handmaid’s Tale, o serviço também conta com diversos conteúdos da Nickelodeon, MTV, Comedy Central, CBS e até mesmo algumas séries originais do Showtime, como Dexter e Black Monday. Ao todo, são mais de 150 filmes e mais de 2 mil episódios de séries.

O Paramount+ possui apenas um plano mensal, com preço de lançamento de R$ 19,90 após um teste gratuito de uma semana. Os conteúdos do serviço também podem ser acessados por meio de parceiros da Paramount na América Latina, como Amazon Prime Video, Apple, Claro Brasil, Oi. Mercado Livre, Vivo e outros.

Como assinar Paramount+ para ver jogos da Libertadores e da Sul-Americana

A assinatura pode ser feita diretamente no app e site do serviço ou pelos parceiros Amazon Prime Video, Mercado Livre, Claro, Vivo e Oi. O preço é de R$19,90 ao mês.

Se você assinou por uma operadora, consegue acessar normalmente a versão web e o aplicativo, basta escolher “Fazer login pela operadora” e inserir o seu CPF.

Pelo app

Baixe o aplicativo na Play Store ou App Store; Abra o app e toque em “Assine Paramount+”; Digite seu nome completo, e-mail, senha e confirme a leitura dos Termos de Uso; Toque em “Concordar e continuar”; A cobrança será feita pela própria Play Store ou App Store.

Pelo site

Abra a página do Paramount+ no navegador; Clique em “Assine Paramount+” e “Continuar”; Digite seu nome completo, e-mail, senha e marque a caixa dos Termos de Uso; Clique em “Concordar e continuar”; Insira os dados do cartão e siga as instruções do site.

Pelo Amazon Prime Video [Navegador]

Ao contratar o serviço pelo Amazon Prime Video, você ganha um teste grátis de sete dias. Depois desse período, o valor da assinatura é cobrado normalmente.