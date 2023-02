Marcelo no Real Madrid: os títulos, gols, assistências e recordes do lateral

Relembre os feitos do craque brasileiro em sua passagem vitoriosa pelo Real

O lateral esquerdo Marcelo colocou fim, em junho de 2022 a uma passagem de 15 anos vestindo as cores do Real Madrid, nos quais se firmou como uma lenda na história do gigante espanhol. Afinal de contas, não faltaram conquistas, grandes atuações e uma enorme identificação com a torcida merengue, que leva com carinho o nome do brasileiro.

Durante a passagem do então camisa 12, foram cinco títulos da Champions League, seis da La Liga, além do recorde de atleta estrangeiro com mais partidas pela equipe e maior campeão da história do clube, com 25 taças conquistadas.

Além disso, Marcelo foi considerado um dos melhores da posição do futebol mundial em seu tempo no Santiago Bernabéu, tendo sido nomeado como herdeiro de Roberto Carlos - inclusive pelo próprio jogador - no time espanhol. Agora, ele acerta sua volta ao Fluminense, clube que o projetou ao futebol pela primeira vez.

Confira o resumo da passagem do craque pelo Real, com gols, assistências, títulos e mais informações.

Gols e assistências pelo Real Madrid

Marcelo foi contratado no final de 2006 pelo Real Madrid com apenas 18 anos. Com a camisa do time espanhol, o brasileiro fez sua primeira partida no dia 7 de janeiro de 2007, ao entrar no lugar de Salgado contra o Deportivo de La Coruña.

No entanto, foi só em 15 de fevereiro de 2009 que o jogador marcou pela primeira vez pelos merengues. Durante uma partida contra o Sporting Gijón, por La Liga, o brasileiro marcou o terceiro gol da equipe na vitória por 4 a 0.

Mesmo atuando como lateral, Marcelo sempre se destacou por sua facilidade de se apresentar no campo ofensivo. Isso fez do brasileiro uma arma surpresa do Real, onde ele acumulou bons números de gols e assistências.

No total foram 545 jogos, com 38 gols e 108 assistências.

Confira o desempenho por temporada:

2006/07: 6 jogos, 0 gols, 0 assistências

2007/08: 32 jogos, 0 gols, 3 assistências

2008/09: 34 jogos, 4 gols, 5 assistências

2009/10: 43 jogos, 4 gols, 10 assistências

2010/11: 50 jogos, 5 gols, 9 assistências

2011/12: 44 jogos, 3 gols, 10 assistências

2012/13: 19 jogos, 1 gol, 1 assistências

2013/14: 39 jogos, 2 gols, 8 assistência

2014/15: 53 jogos, 4 gols, 12 assistências

2015/16: 45 jogos, 2 gols, 8 assistências

2016:17: 47 jogos, 3 gols, 14 assistências

2017/18: 44 jogos, 5 gols, 11 assistências

2018/19: 34 jogos, 3 gols, 6 assistências

2019/20: 23 jogos, 2 gols, 5 assistências

2020/21: 19 jogos, 0 gols, 4 assistências

2021/22: 18 jogos, 0 gols, 2 assistências

Títulos pelo Real Madrid

Maior campeão da história do clube, tendo superado recentemente o lendário Paco Gento, que atuou nas décadas de 1950 e 1960, Marcelo acumula 25 troféus em sua passagem pelo Real Madrid.

Além de ter sido peça fundamental na conquista de quatro títulos da Liga dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), Marcelo foi, por vários anos, considerado um dos melhores laterais do mundo.

Ainda na sua temporada de estreia, o jogador conquistou seu primeiro título de La Liga, além ser o primeiro pelo clube. Para fechar sua despedida pelo clube espanhol, Marcelo ergueu, como capitão do time, mais um título de Liga dos Campeões, depois da vitória do Real por 1 a 0 sobre o Liverpool.

Confira a lista completa de títulos:

Uefa Champions League: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22

La Liga: 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20 e 2021/22

Mundial de Clubes da Fifa: 2014, 2016, 2017 e 2018

Supercopa da Uefa: 2014, 2016 e 2017

Copa do Rei: 2010/11 e 2013/14

Supercopa da Espanha: 2008, 2012, 2017, 2019/20 e 2021/22

Recordes pelo Real Madrid

Mais do que gols e títulos, Marcelo também fez história no clube espanhol. Sucessor do lendário Roberto Carlos, o brasileiro é o oitavo da história com mais partidas pelo Real (545), atrás de nomes como Raul, Casillas e Ramos.

