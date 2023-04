Marcelo confirma duas expectativas em reestreia pelo Fluminense

O lateral-esquerdo fez sua reestreia pelo Tricolor, em seu primeiro jogo na Libertadores da América

Após 17 anos, Marcelo voltou a disputar um jogo oficial pelo Fluminense. Contra o Sporting Cristal, do Peru, o lateral PhD em títulos de Champions League fez, aos 34 anos, sua estreia em Libertadores da América. E foi um dos destaques da grande vitória por 3 a 1 da equipe treinada por Fernando Diniz.

Germán Cano fez dois gols e Vitor Mendes completou o marcador. Em relação a Marcelo, fez uma grande partida. Ajudou a ditar o ritmo e demonstrou sua categoria habitual. Ainda é apenas um jogo, ainda há muito a ser analisado e observado, mas contra o Sporting Cristal o lateral-esquerdo comprovou duas expectativas que cercam este seu retorno ao futebol sul-americano.

A primeira delas é sobre o impacto de sua presença no imaginário dos adversários, seja os torcedores nas arquibancadas ou os oponentes dentro de campo: maior campeão da história do Real Madrid, Marcelo saboreou um pouco da sensação de ser um ídolo do esporte ao ver inúmeros pedidos por sua camiseta. Devemos ver esta cena se repetir.

Já a segunda diz respeito sobre o que ele poderá fazer em campo. Existem dúvidas em relação ao peso que Marcelo poderá ter neste Fluminense, muito mais por causa da idade avançada e pela forma como se desenhou sua passagem mais recente pelo Olympiacos, da Grécia. Mas não há dúvidas de que Marcelo é daqueles jogadores capazes de decidir um jogo em um lance. O passe para Jhon Arias dar a assistência para o segundo gol de Cano foi uma assistência de assistência. Lance de craque. Se o lateral conseguir estar à altura de todas as expectativas da torcida tricolor, o seu final de ano será muito feliz. Mas ainda estamos só no início desta história.