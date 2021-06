Pogba defende Kanté na briga por Bola de Ouro: "Seria merecido"

Depois do título da Liga dos Campeões, craque do Manchester United banca seu companheiro de seleção francesa como melhor jogador do mundo

Depois de uma temporada fantástica com o Chelsea, que foi coroada com o título da Liga dos Campeões, N'Golo Kanté deveria ser eleito o melhor jogador do mundo. A opinião é de seu companheiro de seleção e adversário na Premier League, Paul Pogba, do Manchester United.

Kante não é um atacante goleador como Messi, Cristiano Ronaldo ou Mbappé, nem um meia habilidoso como Kevin De Bruyne, mas é indiscutível que o francês de 30 anos teve uma temporada incrível com o Chelsea, digna de lhe colocar entre os favoritos para levar o prêmio de melhor do mundo.

O volante foi o grande destaque dos Blues, essencial em todas as vitórias da equipe na Liga dos Campeões, principalmente nos duelos mais decisivos, contra Atlético de Madrid, Real Madrid e Manchester City.

Foto: Getty Images

Paul Pogba sabe bem da importância de Kanté para qualquer time. Juntos, os dois conquistaram a Copa do Mundo de 2018 e formam uma das melhores duplas de volantes do mundo na equipe da França. E para o craque do Manchester United, seu companheiro de seleção merece levar o prêmio de melhor do mundo deste ano, desbancando nomes mais badalados como Messi e Cristiano Ronaldo e Kevin De Bruyne.

"O que gostaria de dizer a todos é que o ‘NG’ [N'Golo Kanté] que vimos nos últimos meses é o mesmo de sempre. Falamos muito sobre as atuações dele, mas ele sempre é tão bom quanto agora”, elogiou Pogba ao Eurosport.

“Eu disse há muito tempo que seria apropriado, se o Chelsea fosse campeão, que ele ganhasse a Bola de Ouro. Seria merecido. Ele sempre tem um bom desempenho. Não estou surpreso com o que ele está fazendo, apenas estou surpreso que ele ainda esteja fazendo isso. Ele sempre jogou partidas assim", completou.

E enquanto as premiações para melhor do mundo não acontecem, Kanté terá a oportunidade de adicionar mais um título de enorme expressão em sua galeria de troféus: o da Eurocopa. A competição começa no próximo dia 11 e tem a França como grande favorita, muito por conta da dupla de volantes, formada pelos craques de Chelsea e Manchester United.

Se a França for campeã, será difícil Kanté não levar o prêmio de melhor do mundo. E Paulo Pogba pode ajudar seu parceiro em mais essa conquista.