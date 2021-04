Eurocopa 2020: datas, grupos, partidas e sedes

Bilbao e Dublin deixam de ter estádios na competição. Confira tudo sobre o torneio de seleções europeias

A Eurocopa de 2020 finalmente está próxima de acontecer. Prevista inicialmente para o verão europeu de 2020, a pandemia de coronavírus fez com que o torneio fosse adiado em um ano.

Com sedes em diversos países do continente, o desafio logístico de realizar tal competição ficou ainda mais complicado, mas o formato foi mantido para 2021 com alguma alterações de sedes.

Todos chaveamento e datas do torneio estão confirmadas pela Uefa, incluíndo um "grupo da morte" com Alemanha, França, Portugal e Hungria. A seleção portuguesa é a atual campeã da competição e os franceses detém o título de campeões do mundo, conquistado na Copa de 2018.

A Goal separou tudo o que você precisa saber sobre a Eurocopa 2020, que acontece entre junho e julho de 2021.

Grupos da Eurocopa 2020

O chaveamento da competição foi definido por sorteio, realizado antes mesmo da pandemia de coronavírus começar , com seis grupos de quatro seleções cada. Classificam-se os dois primeiros de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados. Confira:

GRUPO A

Itália

País de Gales

Suíça

Turquia

Sedes: Roma, na Itália, e Baku, no Azerbaijão.

GRUPO B

Bélgica

Dinamarca

Finlândia

Rússia

Sedes: Copenhagen, na Dinamarca, e São Petersburgo, na Rússia.

GRUPO C

Áustria

Holanda

Macedônia do Norte

Ucrânia

Sedes: Bucareste, na Romênia, e Amsterdã, na Holanda.

GRUPO D

Croácia

Escócia

Inglaterra

República Tcheca

Sedes: Londres, na Inglaterra, e Glasgow, na Escócia.

GRUPO E

Eslováquia

Espanha

Polônia

Suécia

Sedes: Sevilha, na Espanha, e São Petersburgo, na Rússia.

GRUPO F

Alemanha

França

Hungria

Portugal

Sedes: Budapeste, na Hungria, e Munique, na Alemanha.

Datas da Eurocopa 2020

Inicialmente, as datas da Euro eram entre 12 de junho de 2020 até 12 de julho de 2020. Porém, a pandemia de Covid-19 fez com que o torneio fosse adiado em um ano .

Agora, o torneio começa no dia 11 de junho de 2021, com Turquia e Itália fazendo a primeira partida no Estádio Olímpico, em Roma.

A grande final está prevista para o lendário Estádio Wembley, em Londres, no dia 11 de julho deste ano.

Principais datas:

Fase de grupos: entre 11 e 23 de junho

Oitavas de final: entre 26 e 29 de junho

Quartas de final: dias 2 e 3 de julho

Semifinais: dias 6 e 7 de julho

Final: 11 de julho

Sedes da Eurocopa 2020

No dia 23 de abril, a Uefa confirmou duas trocas de sedes. Na Espanha, Bilbao deixa de ser sede e dá lugar à Sevilha, com o Estádio Olímpico de La Cartuja sendo o escolhido para receber as partidas. Por outro lado, Dublin, na Irlanda, perde sua vaga como cidade-sede, mas o país não terá outro estádio na Eurocopa 2020. As partidas que aconteceriam em solo irlandês foram transferidas para São Petersburgo, na Rússia, e Londres, na Inglaterra.

De forma reduzida, todas as 11 sedes da competição estão liberadas para receber torcedores em seus estádios. A final em Wembley deve receber o maior público da competição, com expectativa de 45 mil pessoas presentes no estádio - metade da capacidade do estádio. Confira todos os estádios:

Johan Cruyff Arena - Amsterdã, Holanda

Estádio Olímpico de Baku - Baku, Azerbaijão

Arena Nacional - Bucareste, Romênia

Puskás Aréna - Budapeste, Hungria

Estádio Parken - Copenhague, Dinamarca

Hampden Park - Glasgow, Escócia

Estádio Olímpico de Roma - Roma, Itália

Estádio São Petersburgo - São Petersburgo, Rússia

Wembley - Londres, Inglaterra

Estádio Olímpico de La Cartuja - Sevilha, Espanha

Allianz Arena - Munique, Alemanha

Onde assistir a Eurocopa 2020?

No Brasil, o principal campeonato de seleções europeias será transmitido pelo SporTV, na TV fechada, e pela Globo, na TV aberta.

O canal pago deve exibir todos os jogos do torneio em seus três canais. A Globo, por outro lado, deve escolher apenas os principais jogos da Eurocopa, sejam eles da fase de grupos ou do mata-mata, para exibir em sua programação. Ainda não foram definidas as transmissões que a emissora carioca fará ao longo do torneio.