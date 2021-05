Dominante na Champions, Kanté pode quebrar padrão na Bola de Ouro

Volante francês é eleito o homem do jogo no título do Chelsea e aparece como cotado para vencer o prêmio de melhor jogador do mundo

Eleito o mehor em campo no título do Chelsea da Liga dos Campeões, N'Golo Kanté é o protagonista improvável dos Blues. Insuperável em diversos quesitos defensivos, o timído volante francês pouco faz gols, pouco dá assistências, mas é uma das grandes estrelas do elenco do time londrino e aparece cotado como um dos favoritos a quebrar uma hegemonia que já dura anos na Bola de Ouro.

Kanté fez uma exibição impecável no Estádio do Dragão. Nenhum outro jogador, seja do Chelsea ou do City, recuperou mais bolas do que o francês neste sábado, que somou dez recuperações. Responsável por conter as jogadas dos Citizens, o camisa 5 dos Blues não cometeu nenhuma falta sequer na partida.

Pelo terceiro jogo consecutivo na Liga dos Campeões, o francês de 30 anos sai de campo como o melhor jogador da partida. Ele recebeu o prêmio nos dois jogos contra o Real Madrid, nas semifinais, e já havia recebido a honraria também contra o Atlético de Madrid, nas oitavas de final.

"Felicidade gigante. Título para coroar o trabalho de uma temporada inteira. City é uma equipe muito forte. Fizemos grande partida e soubemos defender a vitória. Muito orgulho do nosso time e da vitória", afirmou.

Kanté completa mais uma capítulo de sua meteórica ascensão após explodir tardiamente no futebol. Sua galeria de títulos, preenchida agora por uma Liga dos Campeões, já contava com duas Premier Leagues e uma Copa do Mundo. Agora, o francês surge como um dos cotados a vencer a Bola de Ouro.

N'Golo Kanté e Tammy Abraham com a taça da Champions. Foto: Reprodução/Twitter

As palavras Kanté, Bola de Ouro e Ballon d'Or explodiram nas redes sociais com internautas clamando para que o prêmio de melhor jogador do mundo seja entregue ao volante. E caso isso aconteça, o jogador pode quebrar uma hegemonia que dura desde de 2006 nos prêmios da France Football e Fifa, quando o zagueiro Fabio Cannavaro recebeu os prêmios.

Desde então, nenhum jogador de defesa voltou a vencer a premiação de melhor do mundo. Manuel Neuer e Virgil van Dijk chegaram próximos na votação, mas acabaram derrotados. No Power Ranking da Goal, o volante aparece bem colocado e, certamente, sua exibição neste sábado (29) pesará à seu favor na eleição. Se ele fizer uma boa Eurocopa com a França, poderemos ver o ex-catador de lixo, mais uma vez, no topo do futebol mundial. Afinal, 70% da Terra é coberto por água, os outros 30%, por N'Golo Kanté.