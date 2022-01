Paul Wanner: o jovem recordista do Bayern de Munique que é comparado a Özil

Tempos de desespero exigem medidas desesperadas e, quando o Bayern de Munique foi atingido por um surto de Covid-19 antes da retomada da temporada da Bundesliga, planos de emergência precisaram ser elaborados.

Várias estrelas talentosas da base do time alemão foram promovidas para a equipe principal, mas isso não foi suficiente para preencher o banco no duelo contra o Borussia Monchengladbach.

Assim, com os recursos da base esgotados, o Bayern ligou para a Federação Alemã de Futebol para solicitar que a dupla de meio-campistas Paul Wanner e Arijon Ibrahimovic, do sub-17, fosse colocada no primeiro avião para a partida da equipe.

Os dois jovens de 16 anos foram devidamente enviados à Alemanha, mas devido ao curto tempo e a falta de experiência na base, era improvável que qualquer um deles fosse jogar pela equipe de Julian Nagelsmann.

Para Ibrahimovic foi assim, já que permaneceu no banco durante os 90 minutos no Borussia-Park.

Mas Wanner, ganhou a oportunidade de não apenas fazer história, mas também mudar a trajetória de sua carreira para sempre.

Wanner, ao atuar por 15 minutos depois de sair do banco, se tornou o jogador mais jovem da história do Bayern de Munique, com 16 anos e 15 dias, e o segundo mais jovem estreante da Bundesliga, atrás apenas do atacante do Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko.

Para muitos jogadores de sua idade, essa teria sido a última vez no profissional por alguns anos, já que voltaria para se desenvolver ainda mais nas categorias de base.

Mas Nagelsmann ficou muito impressionado com o meia-atacante e insistiu que ele continuasse na equipe principal, com Wanner tendo feito mais duas aparições como substituto nos jogos seguintes do Bayern.

Para quem viu Wanner em ação em sua estreia, isso não deve ser uma surpresa. Desde o momento em que entrou em campo, ele parecia seguro, controlando o meio-campo do time alemão.

O jovem exigia regularmente a posse de bola de seus companheiros de equipe, enquanto eles buscavam uma maneira de empatar o jogo após estar perdendo por 2 a 1, e foi ele quem iniciou a jogada que quase levou ao gol de empate de Robert Lewandowski.

"Ele pode fazer tudo... Ele é um talento incrível", foi a avaliação de Nagelsmann em sua coletiva de imprensa pós-jogo.

"Ele tem um controle de bola muito rígido e dinâmico, com o qual pode mudar completamente as situações do jogo", disse o técnico da seleção sub-17 da Alemanha, Marc-Patrick Meister, à GOAL.

Excelente passador e driblador para sua idade, o primeiro pensamento de Wanner é sempre manter a bola em direção ao gol adversário, com sua velocidade de pensamento e execução o marcando como um talento especial.

No sub-17 da Alemanha, ele tem uma média de um gol ou assistência a cada 77,6 minutos em suas sete partidas, enquanto também tem quatro contribuições diretas no sub-19 do Bayern nesta temporada.

"Paul é um jogador muito ágil que já jogou em todas as posições de meio-campo ofensivo", explica Meister, isso provavelmente ajudará Wanner a se integrar ainda mais ao time do Bayern nos próximos anos.

Sua posição natural é como um número 10, mas com Thomas Muller não mostrando sinais de decadência tão cedo, as oportunidades para desempenhar esse papel provavelmente será limitadas para Wanner. Como tal, a experiência que ele adquiriu ao jogar fora significa que ele pode ser uma opção versátil para Nagelsmann, mesmo que entrar em um dos melhores times do futebol mundial seja um grande desafio para um jogador tão jovem.

"Ele é incrivelmente ambicioso. Quanto mais difícil o desafio, melhor seu desempenho. Ele é realmente alguém que cresce com suas tarefas", disse o técnico do sub-17 do Bayern de Munique, Alex Moj, ao The Athletic, em uma entrevista recente, e Meister concorda, dizendo que a "vontade de aprender de Wanner" vai ajudá-lo a continuar melhorando.

Uma área do jogo de Wanner que foi desenvolvida desde que ele chegou ao Bayern vindo do FV Ravensburg, em 2018, é sua habilidade defensiva e sua vontade de trabalhar duro para recuperar a posse de bola por meio da pressão.

Embora ele ainda não seja fisicamente imponente, Wanner trabalhou duro para se tornar uma "pulga" aos adversários com e sem a bola, e Meister segue apoiando essas mudanças necessárias para prosperar no futebol profissional.

"Jogadores da idade dele são confrontados com coisas em muito pouco tempo, que outros têm mais tempo para entender e se adaptar", diz ele. "O ritmo do jogo, por exemplo, é muito mais rápido e o tempo de decisão com a bola é muito menor."

"Se ele (Wanner) permanecer saudável, ele pode se adaptar e conseguir muito com as habilidades que possui."

Filho do ex-jogador de futebol, que jogou a maior parte de sua carreira na Áustria, Wanner certamente tem um bom conselheiro ao seu lado, enquanto compartilha o mesmo empresário de Jamal Musiala, outro jovem do Bayern.

Seus representantes estão trabalhando em um novo acordo com o Bayern de Munique, já que o contrato atual de Wanner deve terminar no final da temporada 2021/22, coforme a GOAL pôde confirmar. Clubes de toda a Alemanha e de outros lugares da Europa estão começando a fazer fila para conversar com o jovem caso não chegue a um acordo com o Bayern.

A questão que mais precisa ser resolvida é o plano para Wanner daqui para frente, e se um empréstimo faria sentido em um futuro próximo para garantir que ele ganhe mais experiência no futebol profissional, caso as oportunidades no Bayern se esgotem nos próximos meses.

De qualquer forma, Wanner parece preparado para uma longa e bem-sucedida carreira no topo do futebol alemão.

A necessidade é, afinal, a mãe da invenção e, no caso do Bayern, seu desespero para preencher seu time por conta do coronavírus pode muito bem tê-los ajudado a desenterrar uma verdadeira joia.