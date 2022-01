Karim Konaté: o novo "Drogba" que leva orgulho à Costa do Marfim

O que fazer ao completar 17 anos de idade? Talvez estar próximo de completar o ensino médio, começar uma faculdade, inicar um projeto de futuro com um cursinho, jogar futebol com os amigos e se dar um momento de descanso?

São várias as opções para um jovem comum, bem diferente da vida de Karim Konaté, que nessa idade pode estar prestes a tomar o lugar de Didier Drogba na seleção da Costa do Marfim, liderando sua equipe de forma tão espetacular que até os torcedores voltaram a ter vontade de acompanhar aos jogos.

O jogador se mostrou eficiente desde que começou a atuar pelo ASEC Mimosas, da Costa do Marfim, em 2020. Armand N'dri, fanático torcedor do Mimosas, relatou seu sentimento a respeito de Konaté, lembrando uma gloriosa equipe do ASEC: "A primeira vez que vi Karim Konate me lembrou a notável geração de 1998/99 do ASEC Mimosas. Ele tem o mesmo impulso e espírito. Não vemos tal sensação há muito tempo", comenta à GOAL.

Isso porque, ao fim da década de 90, da qual Armand se refere, o Mimosas conquistou a sua primeira e única Liga dos Campeões da África, com um elenco repleto de jovens adolescentes, assim como é Konaté hoje. Naquele time, um dos irmãos Touré, Kolo, estava presente ao lado de outros grandes destaques marfinenses.

Nascido na parte pobre de Abidjan, na Costa do Marfim, Konaté foi visto por olheiros do clube em que joga atualmente, e logo foi chamado para fazer parte do elenco, lidando com custos de transporte para ir treinar na academia do Mimosas em seu início. "Ele veio como se estivesse em uma escola normal e queria aprender tudo. Acho que isso o ajudou a adaptar-se rapidamente em campo", diz uma pessoa do clube à GOAL sobre a parte de "escola" presente na academia, em que o atacante soube lidar mais do que bem.

Destro mas que utiliza também a perna esquerda, graças a posição de centroavante, Konaté subiu rapidamente ao elenco titular e principal do Mimosas, auxiliando na conquista do Campeonato Nacional como artilheiro do clube, com sete gols marcados. O atacante, apesar de ter 1,78 cm de altura e não ser considerado tão alto, é um ótimo cabeceador.

Nesta quinta-feira (20), Konaté será uma das opções do técnico Patrice Beaumelle para o duelo Costa do Marfim x Argélia, válido pela Copa das Nações Africanas. O atleta ainda não estreou no torneio, pois entre as opções há jogadores como Haller, do Ajax, e Zaha, do Crystal Palace, o que mostra grande força de ataque dos Elefantes. No entanto, nada tira o fato de que o futebol marfinense está crescendo e Konaté pode ajudar a trazer mais visibilidade e liderança para seu país.