Youri Regeer: nova estrela da base do Ajax pede passagem em 2022

A esteira de talentos que surge nas categorias de base do Ajax para o time principal não mostrou sinais de desaceleração nos últimos anos.

Ryan Gravenberch e Jurrien Timber são apenas dois dos atuais talentos feitos em casa dos campeões da Eredivisie, que se tornaram titulares na equipe de Erik ten Hag, bem como jogadores da seleção holandesa antes de completarem 21 anos.

Se há uma posição em campo, no entanto, onde o Ajax parece ter uma oferta inesgotável de jovens promessas é na lateral direita.

Sergino Dest, Noussair Mazraoui e Devyne Rensch evoluíram para se tornarem jogadores experientes, tendo passado pelas categorias de base do time holandês, com Dest, é claro, já tendo se transferido para o Barcelona.

Espera-se que Mazraoui também deixe o clube nesta próxima janela, com seu contrato expirando no final de junho, enquanto muitos acreditam que o jovem Rensch acabará se tornando um zagueiro, o que significa que provavelmente haverá uma vaga na lateral em um futuro próximo.

Dado ao desempenho recente, há uma boa chance dessa vaga ser preenchida por outra jovem promessa da base. Youri Regeer, de 18 anos, poderá aparecer nos planos do time principal.

Meio-campista de origem, Regeer mostrou imensa versatilidade desde que chegou ao Ajax aos 14 anos, em 2017 e, ao longo da atual campanha, prosperou jogando como lateral direito, sugerindo que ele será o próximo aparecer no time principal do Ajax.

Apesar de ter completado apenas 18 anos em agosto, Regeer já é o capitão do Ajax II, que joga na segunda divisão do futebol holandês. Conquistando mais de 60 partidas neste time, ele se tornou quarto mais jovem estreante da equipe, ainda em 2020.

A estreia no time principal na vitória sobre o Barendrecht, na Copa dos Países Baixo, em dezembro, mostrou um jogador destinado a se tornar uma grande promessa desde seus primeiros minutos.

“Ele nunca fez nada diferente em toda a sua vida. Desde cedo ele já jogava com bola", disse seu pai e ex-meio-campista da Telstar, Arend Regeer, à GOAL.

"Se divertir no futebol sempre foi uma prioridade, isso não é diferente no Ajax agora."

Regeer começou sua carreira futebolística no clube local SV Zandvoort, embora inicialmente não tenha sido autorizado a participar quando apareceu pela primeira vez aos quatro anos de idade.

“Como jogador juvenil, ele gostava de fazer tudo”, diz seu pai. "Jogou na frente, na defesa e também participou com os goleiros. Chegou a ganhar taças como goleiro!"

Regeer chegou no ADO Den Haag aos 12 anos, tendo sido recusado pelo Ajax e o AZ Alkmaar antes disso. Dois anos depois, o Ajax se surpreedeu com o que viu de Regeer e o trouxe para a capital holandesa.

Lá, ele fez parte de um grupo especial de jogadores, que incluía talentos altamente elogiados, como Gravenberch, Rensch, Naci Unuvar, Brian Brobbey e Sontje Hansen, e como tal Regeer, às vezes, ficava em segundo plano. Ainda assim, ele ficou conhecido por sua versatilidade e por ser um jogador de equipe em vez de sua habilidade.

Dito isso, sua vontade de jogar em todas as posições significava que ele era capaz de aproveitar as oportunidades para preencher lacunas da equipe.

Por exemplo, quando o então técnico do Ajax sub-19, John Heitinga, exigiu que alguém jogasse como atacante na beira do campo contra o Valencia, pela fase de grupos da UEFA Youth League 2019/20, Regeer foi chamado, apesar de ter acabado de completar 16 anos.

Ele retribuiu a escolha, no entanto, marcando um hat-trick na vitória por 5 a 3 sobre o time espanhol que, em parte, o levou a ser o jogador mais jovem convocado para a seleção holandesa sub-17, para a Copa do Mundo, em 2019, no Brasil.

Depois de sofrer uma dolorosa derrota por 3 a 0 para o Japão no jogo de abertura, os holandeses trouxeram Regeer para o time titular, colocando-o como meio-campista na fase de grupos para, então, coloca-lo como zagueiro central nas eliminatórias.

Nas semifinais contra o México, no entanto, foi Regeer quem falhou o pênalti crucial na derrota da Holanda nos pênaltis.

“A Copa do Mundo foi um grande golpe, e os primeiros dias depois foram muito difíceis”, disse Regeer ao Voetbalzone. “Mas eu queria jogar a próxima partida no Ajax de qualquer maneira e marquei duas vezes."

"Esse foi um ponto de virada. Eu sabia que estava de volta no caminho certo."

Regeer está no caminho certo desde então, e sua contagem de cinco gols e nove assistências para Ajax II nesta temporada o destaca como um dos melhores jogadores da segunda divisão holandesa, principalmente porque jogou predominantemente meio-campista e lateral direito titular.

“Prefiro jogar como número seis ou número oito, como meio-campista pisando nas duas áreas”, disse Regeer à GOAL. "Este ano, joguei principalmente na lateral direita. Se você olhar para os meus números na primeira metade da temporada, eles são excelentes nessa posição."

"Sei que pode haver uma chance de passar para o primeiro time do Ajax como lateral direito, e não como número seis, então tenho que continuar fazendo o possível para que isso aconteça."

Fora do campo, Regeer permanece com sua postura exemplar, com seu pai descrevendo-o como "alguém que se dá bem com todos".

“Ele é um menino muito pé no chão”, acrescenta Arend Regeer. “Ele ocasionalmente ajuda o SV Zandvoort sub-21 com seu treinamento, o que acho muito bom ver.”

Após sua estreia na equipe principal no final de 2021, Regeer teria esperança de chamar a atenção de Ten Hag nos treinamentos do Ajax. No entanto, isto precisou ser interrompido após apenas dois dias devido a um surto de Covid-19.

Se ficou desapontado, Regeer não demonstrou quando Ajax II voltou aos gramados, ainda no dia 10 de janeiro, quando abriu o placar contra o FC Utrecht, enquanto jogava em outra posição diferente, já que Heitinga o colocou como número 10.

“Youri é um jogador muito importante para nós. Ele tem um papel de liderança tanto na bola quanto no aspecto defensivo do jogo, e não é à toa que ele é nosso capitão”, disse o assistente técnico de Ajax II, Michel Kreek, à GOAL após a partida.

"Ele é um jovem jogador incrivelmente motivado, versátil e acima da média em quase todas as posições. Isso é, claro, muito vantajoso se você puder ser distinto em tantas posições."

“Youri recentemente fez sua estreia no time principal, então o potencial está lá. Se ele tiver a chance, estou convencido de que ele também pode jogar muito bem como lateral direito no primeiro time."

O próximo objetivo de Regeer é estrear na primeira divisão, enquanto tenta se tornar titular no time do Ajax ao longo dos próximos anos, embora haja pontos de interrogação sobre seu futuro, já que seu contrato está prestes a expirar. final da temporada.

"Não é um problema para mim, prefiro manter isso para mim", diz ele sobre as negociações. “Jogar pelo time principal do Ajax é, claro, o mais importante para mim, mas em breve veremos o que vai acontecer."

O Ajax espera que Regeer fique por perto para dar um salto nos próximos meses. Seja como lateral direito ou em outro lugar, ele certamente tem talento para preencher quaisquer lacunas que possam surgir em uma das equipes mais empolgantes da Europa.