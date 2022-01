Daniel Samek: o prodígio tcheco que se inspira em Frenkie De Jong

Dividida pelo rio Moldava que atravessa o centro da cidade, a rivalidade entre Sparta e Slavia Praga é uma das mais acirradas do futebol europeu.

Os dois clubes mais bem sucedidos da história da República Tcheca lutam constantemente pelo topo da tabela, mas não são apenas os títulos que medem o seu sucesso.

Os rivais também competem para atrair os melhores jovens jogadores de todo o país e desenvolvê-los dentro de suas próprias academias, com grande orgulho quando um jogador de sua base surge como uma verdadeira estrela do time principal.

Nos últimos dois anos, o Sparta conseguiu esse feito. O atacante Adam Hlozek está na mira de vários clubes de elite da Europa, tendo terminado como artilheiro da Fortuna Liga em 2020/21, antes de representar seu país na Euro 2020, aos 18 anos.

Espera-se que o meia-atacante Adam Karabec se junte a Hlozek na seleção, depois de ter sido recentemente nomeado o Jogador do Ano entre as equipes da República Tcheca.

No entanto, o craque da temporada 2021/22 provavelmente apareceu no rival Slavia, onde o meio-campista Daniel Samek está desempenhando um papel fundamental para os líderes da Fortuna Liga, comandados por Jindrich Trpisovsky.

O jogador de 17 anos contribuiu com três gols e quatro assistências em 21 jogos até agora na temporada, apesar de jogar a maioria dos jogos como volante. Há uma grande expectativa de que Samek consiga, nos próximos anos, se tornar um jogador de uma das cinco principais ligas do futebol europeu.

Samek percorreu um longo caminho desde que cresceu na vila de Chaloupky, a cerca de 60km da capital do país.

A maior parte de sua base foi no Hradec Kralove, onde permaneceu por uma década. Samek chegou ao clube aos quatro anos de idade.

Foi lá que o Slavia o viu pela primeira vez em 2018 e, embora tenham agido rapidamente para levá-lo a Praga, nada indicava que ele se tornaria um titular da equipe principal antes de completar 18 anos.

"Foi o olheiro Milan Simunek e o técnico das categorias de base, Miroslav Beranek, que notaram Samek", disse Petr Hurych, chefe da academia do Slavia, à GOAL . "O que os impressionou foi a inteligência em sua leitura do jogo com apenas 14 anos."

"Quando selecionamos jogadores de outras cidades, tentamos imaginar o caminho deles para o time principal, mas honestamente, não pensamos que sua chegada ao time principal seria tão rápida."

"Quando chegou, Daniel não se destacava entre os jogadores de sua categoria e não era considerado uma estrela em ascensão. Mas sua determinação e paixão pelo jogo o levaram, passo a passo, a se tornar um dos melhores jogadores de sua faixa etária".

Essa determinação de ter sucesso nasceu do tempo que passou aprendendo com o técnico Ladislav Broz, no Hradec Kralove, que deixou Samek fora de sua equipe por um período, o que por sua vez quase forçou o jovem a desistir do futebol apenas um ano antes que Slavia o pegasse.

"Eu não o deixei jogar porque ele não jogou pelo time e não respeitou minhas instruções", explicou Broz ao iDNES. "Costumava colocá-lo no banco e ele estava zangado comigo."

Isso certamente mudou a cabeça de Samek e, cerca de 12 meses depois, ele deu o salto e deixou seu clube de infância para trás em uma tentativa de chegar a uma das melhores categorias de base do país.

"Eu não sabia o que esperar", explica Samek à GOAL. "No Hradec Kralove, sempre joguei no time com meninos um ano mais velhos que eu, mas não sabia se conseguiria no Slavia."

"Encontrei o clube algumas vezes aqui em Praga, visitei as instalações e conheci os treinadores. Eu queria vir aqui, estava um pouco assustado. Meu sonho sempre foi jogar pelo Slavia."

"Depois de passar o período de teste inicial, não havia nada que pudesse me impedir. Certamente, não me arrependo da escolha de me mudar para cá."

E de fato, nada impediu Samek, que muitos no Slavia acreditam ser o jogador que pode preencher o buraco deixado por Tomas Soucek após sua saída para o West Ham, em janeiro de 2020.

Ao contrário de muitos de seus companheiros, Samek não passou pelo período de empréstimo no clube satélite do Slavia, Vlasim, na segunda divisão.

Em vez disso, ele foi promovido diretamente para o time titular das categorias de base, depois de impressionar Trpisovsky quando treinou com o time principal, após a paralisação do futebol imposta pelo coronavírus, em 2020.

Ele finalmente fez sua estreia profissional em março de 2021, tornando-se o jogador mais jovem da história do Slavia, quando saiu do banco contra o Slavia Karlovy Vary, na Copa da República Tcheca, apenas duas semanas após seu aniversário de 17 anos.

Samek fez sua estreia na liga contra o Jablonec dois meses depois, mas foi somente nas primeiras rodadas da temporada 2021/22 que ele realmente ficou conhecido pelos torcedores tchecos.

Samek marcou três gols em seus primeiros sete jogos da temporada, incluindo seu primeiro gol profissional, contra Banik Ostrava, que foi recebido por uma celebração bastante estranha de seus companheiros de equipe dentro do vestiário.

"Vou me lembrar desse dia por toda a minha vida. Nunca imaginei que uma coisa dessas pudesse acontecer. Foi o melhor dia da minha vida", lembra Samek.

"Entrei no vestiário e havia seis companheiros à minha volta, por isso não consegui escapar. Depois me jogaram ovos e farinha. Tinha gente por todo o lado!"

A ascensão de Samek certamente impressionou a todos que puderam vê-lo em ação.

"Ele é o exemplo perfeito do crescimento de um jogador", disse Trpisovsky, após dar a Samek sua estreia na liga em maio.

"Ele treinou conosco pela primeira vez durante a paralisação pela Covid. Se eu pensar naquele momento e vê-lo novamente hoje, ele é um jogador completamente diferente."

"Ele tem um grande potencial e tem algo que os outros jovens jogadores do elenco não têm."

"Tentei outros jogadores antes dele na minha longa experiência e nem sempre correu bem. Haverá obstáculos no caminho de Daniel, mas ele é um cara muito inteligente".

A inteligência e as qualidades de liderança de Samek são notadas por todos aqueles que trabalharam com o meio-campista.

No entanto, é sua qualidade com a bola que mais o destaca e, embora ainda não tenha um papel definido no time do Slavia, ele tem a capacidade de jogar em qualquer parte do meio-campo.

"Ele é um jogador destro de grande qualidade", disse o ex-zagueiro italiano Stefano Torrisi, que agora dirige uma agência de olheiros em Praga, à GOAL .

"Ele tem um grande senso de verticalização, chega na área para chutar e também está aprendendo sobre a fase defensiva."

"Estamos a falar de um jogador nascido em 2004 que já está fisicamente bem construído. Pode seguir o caminho de Soucek e, embora seja menos dinâmico, tem mais qualidade. Não me surpreende que já tenha se tornado um jogador importante para o Slavia."

"Ele tem um potencial incrível para se adaptar às grandes ligas europeias. Quem o viu o considera um meio-campista moderno que pode jogar em qualquer lugar nos 80 metros centrais do campo porque sabe atacar, defender e driblar".

O próprio Samek ainda está descobrindo o papel que ele se vê desempenhando no futuro, dizendo: "Depende do adversário. Se ele tiver características mais defensivas, posso me empurrar para a frente e criar algum perigo. Mas minha principal tarefa continua sendo defender."

"Os treinadores sabem que tenho qualidade para jogar com a bola e sou capaz de criar ataques perigosos. É importante para mim que me encorajem a fazer isso."

"Se eu cometer um erro, eles devem me apoiar em vez de ficar com raiva de mim. Acho que é muito melhor tentar fazer algo errado do que não fazer nada."

Havlicek acrescenta: "Ele gosta de assistir ao Frenkie De Jong, do Barcelona, e acho que ele se parece com ele no estilo de jogo."

"Uma das maiores habilidades de Daniel é a leitura de ações ofensivas e defensivas. Ele também tem boa técnica de passe e é bom de drible, além de ser forte fisicamente. Essas qualidades fazem dele um meio-campista completo."

"Talvez ele precise melhorar sua velocidade de execução, mas mentalmente ele também é muito forte."

O Slavia, então, parece ter respondido à altura na disputa contra o Sparta para descobrir os melhores jogadores jovens.

A seleção Tcheca ficará ainda melhor tendo Samek, algum dia.