Palmeiras x Emelec: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta quarta-feira (18) para Palmeira x Emelec, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque. É o segundo duelo entre as equipes em 2022, quase um mês após o último encontro entre os rivais, válido pela terceira rodada do Grupo A. Na ocasião, o Verdão venceu por 3 a 1.

Líder isolado do Grupo A e já classificado às oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras agora mira na melhor campanha geral para assegurar a vantagem no mata-mata.

Do outro lado, o Emelec, sem vencer há dois jogos na temporada (um empate e uma derrota), aparece na vice-liderança do Grupo A, com cinco pontos, registrando dois empates, uma derrota e uma vitória.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Allianz Parque, o Palmeiras pode entrar em campo com algumas mudanças na equipe por conta do desgaste físico.

Além de Piquerez, com lesão muscular, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Mayke, com problema no tornozelo direito.

Desfalque contra o Juventude, no próximo sábado, por suspensão, Gustavo Gómez é cotado para iniciar entre os 11.

Já o Emelec, sob o comando do técnico Ismael Rescalvo, não poderá contar com Rojas, Leguizamon e Pitton.

Possível escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Marcos Rocha, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Danilo (Gabriel Menino), Atuesta e Gustavo Scarpa; Wesley, Breno Lopes e Rafael Navarro.

Possível escalação do Emelec: Pedro Ortiz, Carabalí, Quintero, Guevara e Jackson Rodríguez; Sebastián Rodríguez, Arroyo, Zapata, Cevallos e Chalá; Cabeza.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Piquerez e Mayke: lesionados

EMELEC:

Rojas, Leguizamon e Pitton: machucados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras e Emelec será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, no streaming. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.