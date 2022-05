Palmeiras x Deportivo Táchira: escalação, desfalques e mais do jogo da Copa Libertadores 2022

A bola vai rolar nesta terça-feira (24) para Palmeiras x Deportivo Táchira, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, a partir das 21h30 (de Brasília). Na rodada de estreia, o Verdão goleou o time venezuelano por 4 a 0.

Já classificado às oitavas de final e com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Palmeiras busca a vitória para terminar com a melhor campanha da história da primeira fase da competição. Atualmente, o Verdão soma 15 pontos, enquanto Flamengo, River Plate e Estudiantes, registram 13 cada.

Do outro lado, o Táchira, na vice-liderança com sete pontos, soma duas vitórias, um empate e duas derrotas no torneio.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Allianz Parque, o Palmeiras terá o apoio de sua torcida que promete fazer uma grande festa nesta terça-feira. Até o momento, mais de 25 mil ingressos foram vendidos.

O técnico Abel Ferreira segue sem contar com Luan e Gabriel Veron, em transição física, Mayke, Piquerez e Jailson, lesionados.

Já o Deportivo Táchira não poderá contar com Robert Hernández e Edder Farías, lesionados, e Chacón que está defendendo a seleção sub-23.

Possível escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Kuscevic, Gustavo Gómez e Jorge; Danilo, Gabriel Menino e Atuesta (Gustavo Scarpa); Breno Lopes (Dudu), Rony e Rafael Navarro.

Possível escalação do Táchira: Diego Valdés; Pablo Camacho, Jean Fran Gutiérrez, José Luis Marrufo e Gabriel Benítez; Rafael Arace, Maurice Cova, Francisco Flores e Richard Figueroa; Anthony Uribe e Renny Simisterra.

DESFALQUES

PALMEIRAS:

Mayke, Piquerez e Jailson: lesionados

Luan e Gabriel Veron: transição física

TÁCHIRA:

Robert Hernández e Edder Farías: lesionados

Yerson Ronaldo Chacón: convocado pela seleção sub-23

ARBITRAGEM

Árbitro: Kevin Ortega - Peru

Assistentes: Jesus Sanchez e Michael Orue - Peru

Quarto árbitro: Michael Espinoza - Peru

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Palmeiras e Deportivo Táchira será transmitido ao vivo pelo SBT (para o estado de São Paulo e as cidades de Curitiba, Ponta Grossa, Londrina e Maringá), na TV aberta, pelo site do SBT Sports (para todo o Brasil), na internet, e pela Conmebol TV, na TV fechada. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.