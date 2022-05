Os classificados às oitavas de final da Libertadores 2022

Começou a quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América 2022. Alguns cenários já começam a se desenhar na competição. Temos clubes já classificados ou muito próximos da vaga do mata-mata. Pensando nisso, a GOAL destrincha para você a situação de cada uma das equipes.

Os dois últimos campeões, Palmeiras e Flamengo, por exemplo, estão 100% na Libertadores.

PALMEIRAS

Cesar Greco/Palmeiras

O atual bicampeão da Liberta está tranquilo. Depois de golear o Independiente Petrolero por 5 a 0 na Bolívia, o time alviverde garantiu a classificação para as oitavas de final como primeiro do grupo. O time de Abel Ferreira tem um ótimo saldo de 18 gols (20 marcados e apenas dois sofridos) até aqui.

Sobrando na chave que conta com Emelec, Deportivo Táchira e o Independiente Petrolero, o Palmeiras traça como objetivo agora obter a melhor campanha de toda a fase de grupos da Copa Libertadores.

ATLÉTICO-MG

Pedro Souza / Atlético

O Galo assumiu a liderança do grupo com oito pontos, depois de bater o América-MG no Independência por 2 a 1. O Atlético-MG precisa de apenas mais um triunfo para estar nas oitavas de final.

FLAMENGO

Divulgação Conmebol

Junto com o Palmeiras e Galo, o Rubro-Negro é o outro brasileiro mais tranquilo na fase de grupos, mesmo que não dependa apenas de si mesmo para se classificar já na quarta rodada. Também líder com 100% de aproveitamento, os cariocas vêm o Talleres com seis pontos na vice-liderança, Universidad Católica com três na terceira posição, e Sporting Cristal zerado na lanterna.

Assim, no confronto direto contra o Talleres na próxima rodada, caso ganhe e veja o Universidad Católica tropeçar contra o lanterna, o Flamengo estará garantido nas oitavas de final. Caso um dos critérios não se cumpra, a decisão será adiada.

RIVER PLATE

@RiverPlate

Líder da chave com 100% e nove pontos, a equipe de Marcelo Gallardo não terá mais chance de ser ultrapassada pelo Fortaleza, seu próximo adversário, em caso de vitória. Um empate contra o Leão já basta para a equipe argentina encaminhar sua vaga.

ESTUDIANTES

Getty Images

O Estudiantes venceu o jogo contra o Nacional por 1 a 0 e encaminhou sua classificação para as oitavas. A equipe argentina está na liderança do Grupo C, com 10 pontos, seguido pelo Red Bull Bragantino, que tem quatro pontos e recebe o Vélez Sarsfield nesta quarta-feira.