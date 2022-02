Copa Libertadores 2022: artilharia, garçons e classificação completa

A competição mais desejada pelos clubes da América do Sul, a Copa Libertadores, está de volta com os duelos da segunda fase. Nesta edição, nove times do futebol brasileiro se classificaram para o torneio.

Em 2021, o Palmeiras foi o grande campeão ao bater o Flamengo por 2 a 1. Mesmo assim, o grande artilheiro da edição foi o atacante Gabigol, do Flamengo, com 11 gols. Mas quem será o grande goleador dessa temporada?

A GOAL te mostra quem são os artilheiros e os garçons da Copa Libertadores 2022.

Copa Libertadores 2022: quem lidera a artilharia?

POS. JOGADOR CLUBE GOLS PARTIDAS 1 Bruno Miranda Bolívar 2 2 =1 Juan Mascia Plaza Colonia 2 1 =1 Lucas Di Yorio Everton 2 1 =1 Chico Bolívar 2 2 =1 Bruno Sávio Bolívar 2 2 6 Eduardo Sosa Millionarios 1 1 =6 Germán Cano Fluminense 1 1 =6 Ismael Sosa Everton 1 1 =6 Guillermo Paiva Olimpia 1 2 =6 David Braz Fluminense 1 1 =6 Rodney Chirinos Deportivo Lara 1 2 =6 Fernando Cardozo Olimpia 1 2 =6 Joaquí Zeballos City Torque 1 2 =6 Gonzalo Mastriani Barcelona 1 2 =6 Jorge Recalde Olimpia 1 2 =6 José Sagredo Bolívar 1 2 =6 David Mardones Millan Deportivo Lara 1 2

Copa Libertadores 2022: quem lidera as assistências?

POS. JOGADOR CLUBE ASSISTÊNCIAS PARTIDAS 1 Luiz Henrique Fluminense 2 1 =1 Chico Bolívar 2 2 =1 Roberto Fernández Bolívar 2 2 4 Álvaro Madrid Everton 1 1 =4 Alex Ibacache Everton 1 1 =4 Juan Cuevas Everton 1 1 =4 Daniel Ruiz Millionarios 1 1 =4 Gabriel Villamíl Bolívar 1 2 =4 Jean Castilho Deportivo Lara 1 2 =4 Pepe Álvarez City Torque 1 2 =4 Bruno Sávio Bolívar 1 2 =4 Patito Rodríguez Bolívar 1 2 =4 Antolín Alcaráz Olimpia 1 2

Quem foi o artilheiro da Copa Libertadores de 2021?

O artilheiro da Copa Libertadores, em 2021, foi o atacante Gabigol, do Flamengo. Na edição, o jogador marcou 11 gols em 13 partidas, inclusive na grande final contra o Palmeiras. Gabriel, aliás, esteve em todos os jogos do Mengão na competição.

Quem foi o garçom da Copa Libertadores de 2021?

O garçom da Copa Libertadores foi de De Arrascaeta, meio-campista do Flamengo. Na ocasião, o jogador distribuiu seis passes para gol em 12 partidas.

Copa Libertadores 2022: duelos das primeiras fases

Primeira fase

Montevideo City Torque 1(7)x(8)1 Barcelona de Guayaquil - placar agregado, jogo decidido nos pênaltis

Deportivo Lara 2x7 Bolívar - placar agregado

Universidad César Vallejo 0x3 Olimpia - placar agregado

Segunda fase

C1 - Millionarios 1x2 Fluminense (placar do jogo de ida)

C2 - Audax Italiano x Estudiantes

C3 - Bolívar x Universidad Católica

C4 - América-MG x Guaraní

C5 - Barcelona de Guayaquil x Universitario

C6 - Plaza Colonia 2x0 The Strongest (placar do jogo de ida)

C7 - Everton 3x0 Monagas (placar do jogo de ida)

C8 - Olimpia x Atlético Nacional

Terceira fase