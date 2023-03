Palmeiras avança em negócio por Richard Rios e discute valor com o Guarani

Fonte ligada às tratativas diz que negócio deve ter um desfecho com montante entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões

O Palmeiras tem negociações avançadas para tirar o volante Richard Rios do Guarani. As tratativas devem ter desfecho com um valor entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões, como soube a GOAL. O montante exato ainda é discutido entre as partes.

Uma fonte diretamente ligada às conversas confirmou a proximidade do acordo à reportagem. O atleta, inclusive, foi liberado dos treinamentos com o restante do elenco até o desfecho da negociação.

A pedida inicial do Guarani era de R$ 15 milhões pela liberação do atleta, mas os números serão inferiores. O clube do interior de São Paulo tem 50% dos direitos econômicos, o jogador detém 25% dos direitos, e o Flamengo é dono do percentual restante, outros 25%. Ele tem compromisso no Brinco de Ouro da Princesa até 31 de dezembro de 2023.

O Palmeiras vê Richard Rios como um nome interessante para substituir Danilo, que foi negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra, por £ 18 milhões (€ 20 milhões ou R$ 112 milhões à época), em janeiro deste ano.

O volante de 22 anos tem 11 partidas pelo Guarani nesta temporada, somando 940 minutos em campo. Ele marcou dois gols e fez duas assistências. Neste ano, o colombiano teve consultas de Corinthians, Internacional e Red Bull Bragantino.