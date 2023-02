Valorizado, Richard Ríos desperta interesse de Corinthians, Inter e Red Bull Bragantino

Flamengo ainda tem 25% dos direitos econômicos do volante e acompanha a situação do atleta do Guarani

Destaque do Guarani no Campeonato Paulista, Richard Rios está valorizado no mercado e vem despertando o interesse de vários clubes do futebol brasileiro. Internacional, Corinthians e Red Bull Bragantino são os principais interessados.

O Colorado saiu na frente e abriu conversas pela contratação do volante revelado na base do Flamengo. A ideia é reforçar o elenco apostando no talento de um jovem em potencial. Richard tem só 22 anos e chegaria para brigar por uma vaga na equipe de Mano Menezes.

Além do Internacional, o Corinthians passou a monitorar o jogador depois da performance do atleta no confronto contra o Guarani pelo Campeonato Paulista. Segundo soube a GOAL, Richard chamou à atenção da comissão técnica do clube que agora acompanha o volante in loco.

O Timão acionou o scout e estuda a possibilidade de oficializar uma proposta pelo jovem volante. O mesmo acontece com o Red Bull Bragantino, que vem seguindo os passos de Richard desde o início do Campeonato Paulista.

Segundo soube a GOAL, a ideia do Guarani é negociar o atleta após a participação da equipe no Paulistão. Sem chances de classificação para a segunda fase, a última partida do Bugre na competição será contra o Palmeiras, no dia 5 de março.

Quem acompanha de perto a situação é o Flamengo, clube que revelou o jovem volante colombiano. O Rubro-Negro ainda tem 25% dos direitos econômicos do jogador.

Richard subiu para o profissional em 2020, mas fez apenas sete jogos com a camisa do Flamengo. Em 2022 ele foi emprestado ao Mazatlán do México. A passagem do volante pelo clube mexicano foi atrapalhada por uma grave lesão no ligamento cruzado do joelho.

Em agosto do ano passado, assinou com o Guarani e disputou a reta final da Série B. Richard rapidamente assumiu a titularidade e iniciou muito bem a temporada 2023 e é o grande destaque do Bugre no Paulistão.