Palmeiras ajusta últimos detalhes da venda de Danilo ao Nottingham Forest

Clube paulista é dono de 90% dos direitos econômicos do atleta de 21 anos. Negociação está avaliada em 18 milhões de libras

O Palmeiras ajusta os últimos detalhes para anunciar a venda de Danilo ao Nottingham Forest, da Inglaterra, por 18 milhões de libras (€20 milhões ou R$ 112 milhões), como soube a GOAL. A negociação com o Monaco, porém, não está descartada. O clube do Principado ofereceu a ida de Jean Lucas, além de compensação financeira, em troca do volante de 21 anos.

As tratativas dos ingleses com o clube inglês devem ter um desfecho até o início da próxima semana. O valor do negócio é o que mais agrada à diretoria palmeirense — os paulistas queriam cerca de 20 milhões de euros para liberá-lo nesta janela de transferências.

O Palmeiras é dono de 90% dos direitos econômicos do meio-campista, que detém os outros 10%. Os paulistas devem ficar com 16,2 milhões de libras (€18,25 milhões ou R$ 100 milhões) do negócio. A saída é dada praticamente como certa nos bastidores da Academia de Futebol.

A venda de Danilo para o futebol inglês faria com que a contratação de Jean Lucas, hoje no Monaco, ficasse mais difícil para os paulistas. A chegada do meio-campista de forma independente — sem envolver a ida de Danilo para o Stade Louis II — é tratada como muito difícil pela diretoria de futebol palmeirense.

O volante de 21 anos tem contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro de 2026 com o Palmeiras. O vínculo tem multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 554 milhões) para o futebol do exterior.

Danilo não faz objeção em relação a nem um dos dois clubes. Ele aprova a transferência para o Nottingham Forest ou para o Monaco e aguarda apenas o aval do Verdão para ajustar detalhes de contrato.

Com a dificuldade para acordo por Jean Lucas, o Palmeiras mira a contratação de Matheus Henrique, atualmente no Sassuolo, da Itália. O problema é que o jogador tem contrato com os italianos até 30 de junho de 2026, e o clube só aceita liberá-lo em definitivo. Hoje, eles não gostariam de negociá-lo por empréstimo.

O volante de 24 anos, que tem passagem pelo Grêmio, gosta da possibilidade de voltar ao Brasil para defender as cores do Palmeiras. Ele também tem o aval do técnico Abel Ferreira para atuar na Academia de Futebol.