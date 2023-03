À procura de volante, Palmeiras estuda proposta por Richard Ríos ou Fabricio Díaz

Verdão ouviu recusa do Atlético-MG em investida por Allan e tem dois novos alvos para a vaga deixada por Danilo no meio de campo

Depois das tratativas por Allan, do Atlético-MG, não avançarem, o Palmeiras traçou duas alternativas para contratar um volante no mercado da bola. Richard Ríos, do Guarani, e Fabricio Díaz, do Liverpool, do Uruguai, estão no radar do clube, como soube a GOAL.

O Verdão ainda não formalizou ofertas pela dupla, mas já conheceu as duas pedidas na atual janela de transferências. O Guarani só aceita liberar Richard Ríos pelo valor da multa rescisória para o exterior, avaliada em R$ 12 milhões. O Liverpool (URU) exige no mínimo US$ 6 milhões (R$ 31,5 milhões na cotação atual) para iniciar conversas sobre uma venda de Fabricio Díaz — o clube deseja manter um percentual dos direitos econômicos do jogador..

O interesse no colombiano do Guarani foi inicialmente divulgado pelo portal Uol e confirmado pela equipe de reportagem da GOAL.

O Palmeiras não tem pressa para enviar possíveis propostas pelos atletas — há a possibilidade de formalização das ofertas, inclusive, somente no próximo mercado da bola, entre 3 de julho e 2 de agosto. A diretoria quer minimizar os erros na Academia de Futebol. Não à toa que o Verdão é o único dos gigantes que não acertou nem uma contratação sequer nesta temporada.

Richard Ríos também está na mira de Corinthians, Internacional e Red Bull Bragantino. O Flamengo ainda detém 25% dos direitos econômicos do jogador. O uruguaio Fabricio Díaz interessa a Corinthians, Inter e Flamengo.

O Palmeiras tentou recentemente a compra de Allan por € 11 milhões (R$ 61,84 milhões), mas não obteve sucesso. O Atlético-MG manteve a pedida de € 15 milhões (R$ 84,35 milhões) para conversar com um clube do Brasil, o que fez os paulistas descartarem a negociação.

O Palmeiras está à procura de um volante desde a venda de Danilo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, na última janela de transferências. O clube chegou a conversar com Matheus Henrique, do Sassuolo, e Jean Lucas, do Monaco, mas as tratativas não avançaram.