Pai de Griezmann diz que filho errou com o Atlético de Madrid: “ele sabe”

Contudo, Alain se disse torcedor fanático do Barcelona “desde os anos de Cruyff”

Se recentemente um áudio de Antoine Griezmann, gravado em 2013, foi recuperado, mostrando o francês se dizendo torcedor do Real Madrid, o pai do atacante, contratado por 120 milhões de euros pelo , não escondeu sua torcida pelos catalães.

Em declarações concedidas ao Barça Inside, Alain Griezmann revelou todo o carinho que sente pelo clube do Camp Nou.

“Foi a apoteose. O Barcelona é o melhor do melhor. Eu torço para o Barça desde os anos de Cruyff, Stoichkov e todos os grandes jogadores que passaram por lá. É uma identidade futebolística impressionante. É gigantesco, fantástico. Não tenho palavras para descrever como eu me sinto”, afirmou.

Entretanto, em suas palavras, Alain deixou escapar que achou errado a forma como o filho deixou o . Antoine Griezmann havia, na temporada passada, recusado o Barça para seguir na equipe colchonera. Só que nos meses seguintes voltou atrás e acertou com os catalães, que esperaram a sua multa diminuir de 200 para 120 milhões antes de fechar contrato.

O Atleti, inclusive, já acionou a La Liga alegando irregularidades e promete buscar os seus direitos, querendo o total dos 200 milhões – uma vez que o acerto inicial do atleta com os catalães aconteceu antes de a cláusula de rescisão diminuir. Perguntado se teria medo da recepção dos torcedores Colchoneros em um clássico futuro, Alain disse o seguinte: “Eu não tenho medo, porque como o Antoine mesmo disse, a resposta é no campo. Ele cometeu erros, sabe disso, mas é no gramado onde tudo será decidido”.