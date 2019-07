Jornal recupera áudio de Griezmann dizendo que torce... para o Real Madrid!

Em 2013, o atacante francês disse com todas as letras que, entre Barcelona e o Madrid, sua torcida era para os Blancos

Antoine Griezmann não poupou esforços para vestir a camisa do , inclusive tendo jogado fora a idolatria que tinha perante os torcedores do ao ter acertado contrato com o rival da Catalunha durante a última temporada. Mas como no passado também tinha recusado, através de um documentário, uma investida do Barça, o francês não chegou ao Camp Nou repleto de euforia. E terá que demonstrar muita identificação e talento pelo novo clube para convencer os torcedores.

O atacante, que recebeu a camisa 17 no Barcelona, já teria esta missão pela frente, mas uma entrevista desenterrada na qual revelou ser torcedor do promete colocar uma pulga a mais nas orelhas dos exigentes fãs barcelonista.

As falas de Griezmann, ditas em 2013 para a rádio COPE, quando ainda jogava pela , antes mesmo de ser contratado pelo Atleti, não deixam dúvidas sobre a torcida do atacante: “Eu, como sou madridista [alcunha dada aos torcedores do Real Madrid] acredito mais no Madrid”, respondeu ao ser questionado sobre quem levaria a melhor em um jogo dos Blancos contra o , pela .

Após a revelação, um dos entrevistadores pede: “Antoine, vá correndo para Valdebebas [centro de treinamentos do Real]” e os risos soam. Revelado pela Real Sociedad, localizada no País Basco espanhol, Griezmann foi além e disse que entre Barcelona e Real Madrid, sua torcida pendia para os merengues.

“Sou ‘Txuri-urdin’”, destacou, frisando que em primeiro lugar sua torcida era toda da equipe basca, “mas entre Barcelona e Madrid, sou mais Madrid”.

Evidente que muita água passou por debaixo da ponte desde aquele 2013, mas para tanto para o torcedor barcelonista mais desconfiado, quanto para o do Atleti mais magoado, a declaração, apesar de antiga, não cai bem.