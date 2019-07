Griezmann provoca 'guerra' entre Atlético e Barcelona; entenda o imbróglio

Barça pagou 120 milhões de euros pelo jogador, mas Colchoneros contestam e prometem providências legais

O anunciou nesta sexta-feira (12) a contratação de Antoine Griezmann. Mas a negociação travou uma verdade "guerra" entre o clube e o , que contesta o valor pago pelo jogador e o imbróglio parece estar longe do fim. Entenda:

Griezmann anuncia saída do Atleti

No dia 14 de maio, Griezmann anunciou, por meio de um vídeo, que não iria permanecer no clube Colchonero, afirmando que iria vestir outra camisa na próxima temporada.





.@AntoGriezmann: "Han sido cinco años increíbles; muchas gracias por todo, os llevo en el corazón". pic.twitter.com/9XorY05u1T — Atlético de Madrid (@Atleti) 14 de maio de 2019

O valor de Griezmann

"Depois de falar com o Cholo (o treinador Diego Simeone), com Miguel Ángel (Gil, maior acionista do clube) e com pessoas da diretoria, tomei a decisão de partir, de ver outras coisas, de ter outros desafios. Foi muito custoso escolher este caminho, mas é o que preciso e quero agradecer a vocês por todo o carinho que me deram nestes cinco anos", disse o francês.

Os clubes divergem sobre o valor do atacante francês. O Barcelona depositou 120 milhões de euros (R$ 505,4 milhões), valor da multa rescisória do atacante desde 1º de julho de 2019. O Atlético de Madrid, no entanto, se queixa do montante depositado e pede o preço fixado até 30 de junho passado - 200 milhões de euros (R$ 842,3 milhões), alegando que Griezmann e Barça já teriam acordado a transferência antes da redução da multa.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

Colchoneros prometem providências legais

Comunicado oficial sobre la rescisión unilateral del contrato que vincula a Antoine Griezmann con nuestro club https://t.co/FvqvTMH55j — Atlético de Madrid (@Atleti) 12 de julho de 2019

Logo após o anúncio feito pelo Barcelona, o Atlético de Madrid citou que Griezmann anunciou sua saída do clube em 14 de maio, contestou a ação do Barça e avisou que tomará providências legais. Confira um trecho da nota do Atleti:

"O Atlético de Madrid considera que a quantia depositada é insuficiente para fazer frente a sua cláusula de rescisão, uma vez que é óbvio que o compromisso do jogador e do Fútbol Club Barcelona foi fechado antes de a cláusula de rescisão se reduzir de 200 a 120 milhões de euros", escreveu.

E o Barcelona?

O Barcelona mantém o discurso e alega que pagou o valor referente a multa após o dia 1º de julho e destacou os detalhes do contrato do jogador: cinco anos de vínculo (até junho de 2024) e multa rescisória de 800 milhões.